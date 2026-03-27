El dominicano Lendeborg, con 23 puntos, impulsa a Michigan a los Elite 8 al vencer a Alabama en NCAA

Michigan impuso su defensa y su temple en el momento decisivo para derrotar 90-77 a Alabama la noche del viernes, avanzando a los cuartos de final del torneo de la NCAA por primera vez desde 2021.

En un duelo que prometía alto voltaje ofensivo, los Wolverines resistieron el ritmo vertiginoso de Alabama, un equipo acostumbrado a castigar desde el perímetro, reporta el periodista Jacob Hamilton de MLIVE.com.

Sin embargo, fue la defensa de Michigan —entre las más sólidas del torneo— la que terminó marcando la diferencia, especialmente en una segunda mitad en la que logró contener los intentos del Crimson Tide.

La figura del partido fue el dominicano Yaxel Lendeborg, quien firmó una actuación completa al liderar a Michigan con 23 puntos, además de capturar 12 rebotes y repartir siete asistencias.

Eficiente en ataque (8 de 12 en tiros de campo) y determinante en ambos lados de la cancha, Lendeborg se convirtió en el eje del juego de los Wolverines en los momentos clave.

Por Alabama, Labaron Philon Jr. sostuvo a su equipo con 35 puntos y siete asistencias, siendo el principal generador ofensivo, mientras Latrell Wrightsell añadió 15 tantos. No obstante, el esfuerzo individual no fue suficiente ante el juego colectivo y la consistencia defensiva de Michigan.

Con la victoria, los Wolverines avanzan al Elite Eight, donde enfrentarán al ganador del duelo entre Iowa State y Tennessee, con la mira puesta en regresar a una Final Four por primera vez desde 2018.