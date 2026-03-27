Las razones por las que a Yaxel Lendeborg le apodan el "Dominican LeBron"

Yaxel Lendeborg de los Michigan Wolverines realiza un donqueo contra los Saint Louis Billikens en la segunda ronda del Torneo de Baloncesto Masculino de la NCAA 2026 en el KeyBank Center el 21 de marzo de 2026 en Buffalo, Nueva York. ( ISHIKA SAMANT/GETTY IMAGES/AFP )

Esta noche en la Locura de Marzo, los Alabama Crimson Tide, sembrados número cuatro, se enfrentan a los Michigan Wolverines, cabeza de serie número uno, en un duelo del Sweet 16 de la Región Medio Oeste del Torneo NCAA 2026. El partido se disputará en el United Center de Chicago a las 7:35 p.m.

La estrella de Michigan, Yaxel Lendeborg, es un caso muy particular.

Tiene costumbres poco comunes, como poner caricaturas tipo Bob Esponja o Tom y Jerry en el vestuario del equipo, y una tradición llamativa: usar los jerseys de sus compañeros durante el calentamiento previo a los partidos, siempre con un trasfondo.

Ante Ohio State vistió el número 11 en honor a Roddy Gayle, quien se transfirió de ese programa a Michigan en 2024. Contra Illinois, usó el número 21 por Morez Johnson, quien protagonizó polémica al cambiarse a Michigan en 2025.

Lendeborg, proyectado como una futura selección de lotería en el draft, no le huye a la controversia. Incluso la provoca. Aseguró que Kentucky le ofreció entre 7 y 9 millones de dólares la primavera pasada, algo que fue negado por el entrenador Mark Pope.

También dijo sentirse "algo dolido" porque Alabama no lo reclutó, pese a ser el mejor jugador del portal de transferencias mientras jugaba en UAB, justo en el territorio del coach Nate Oats. El detalle es que Oats había desmentido eso menos de una hora antes. "No se lo digan a Yaxel, pero sí intentaron reclutarlo", bromeó el entrenador de Michigan, Dusty May.

Pero más allá de su personalidad, Lendeborg también tiene uno de los apodos más llamativos del baloncesto universitario: el "LeBron dominicano", en clara referencia a LeBron James.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/27/yaxel-lendeborg-primero-de-rd-en-1er-equipo-de-ncaa-728b37a3-88a93b83.jpeg Yaxel Lendeborg, al centro, junto a sus padres, Yissel Raposo, derecha, y Okary Lendeborg, mientras sostienen el trofeo que acredita a la Universidad de Michigan como campeones de la Conferencia Big Ten. (FUENTE EXTERNA)

Parecido al "Rey"

El origen del apodo nace de su estilo de juego. "En verano y otoño vimos sus donqueos en transición y en media cancha, y nos recordaba a LeBron", explicó su compañero Nimari Burnett.

"Usa el número 23, donquea como LeBron y es dominicano. Era perfecto". La jugada que terminó de sellar la comparación fue un bloqueo seguido de un espectacular ataque al aro en la misma acción durante una práctica de pretemporada.

El propio Lendeborg reconoce la magnitud de la comparación. "No hay forma de llenar los zapatos de LeBron por una sola jugada", dijo. "Pero si no hay dominicanos cercanos a LeBron, con gusto acepto el título".

Nacido en Puerto Rico pero de padres dominicanos y criado en Estados Unidos, Lendeborg ha construido una identidad que mezcla talento, espectáculo y versatilidad, muy al estilo del astro de la NBA.

Y es precisamente en su juego donde la comparación cobra más sentido. Lendeborg hace prácticamente todo para Michigan, como LeBron lo hizo en su mejor momento con Miami y Cleveland.

Fue nombrado Jugador del Año del Big Ten tras promediar 14.7 puntos, 6.9 rebotes y 3.2 asistencias, además de un ratio de asistencias/pérdidas de 2.9 a 1.

Es uno de los principales generadores de juego del equipo y uno de los anotadores más peligrosos en transición de la liga. Sus donqueos tipo "tomahawk" refuerzan aún más la etiqueta de "LeBron dominicano".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/27/2214447614-5c7b6825-c0256269.jpg Yaxel Lendeborg dejó grata impresión en el NBA Draft Combine del año pasado, pero optó por regresar a la NCAA. (FUENTE EXTERNA)

También defiende

En defensa, la similitud también es evidente. Al igual que LeBron, Lendeborg puede marcar prácticamente cualquier posición: bases, escoltas, aleros, ala-pívots e incluso centros en ocasiones.

El cuerpo técnico de Michigan incluso lo utiliza presionando a los armadores rivales a lo largo de toda la cancha, aprovechando su versatilidad y energía.

Su impacto va más allá de los números. Aunque sus 14.7 puntos por partido no son típicos de un Jugador del Año, su influencia integral en el juego lo compensa.

De hecho, está en camino de ser el jugador con menor promedio anotador en ganar ese premio en la historia del Big Ten, apenas por debajo de Kalin Lucas (14.71 en 2008-09).