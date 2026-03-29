Yaxel Lendeborg guía paliza de Michigan y lleva a los Wolverines al Final Four

Yaxel Lendeborg llevó a los Michigan Wolverines al Final Four 2026 de la NCAA ( FUENTE EXTERNA )

El dominicano Yaxel Lendeborg firmó otra actuación estelar y llevó a los Michigan Wolverines directo al Final Four del torneo de la NCAA.

Lendeborg anotó 27 puntos, además de aportar siete rebotes y cuatro asistencias, liderando la contundente victoria 95-62 sobre los Tennessee Volunteers en la final de la Región Midwest.

El hijo del exselección nacional dominicana, Oscari Lendeborg, tiró de 19-10 desde el campo y se convirtió en el primer jugador de la universidad en anotar al menos 23 puntos en tres partidos consecutivos en el Torneo de la NCAA desde que Juwan Howard lo hiciera en cuatro encuentros en 1994.

Detalles del avance de Michigan al Final Four

Elliot Cadeau repartió 10 asistencias y Morez Johnson Jr. aportó 12 puntos, en la undécima victoria por 30 puntos o más de los Wolverines en la temporada.

El conjunto de Michigan (35-3) avanzó a su primer Final Four de la “Locura de Marzo” desde 2018, el noveno en su historia, y enfrentará a los Arizona Wildcats el próximo sábado 4 de abril.

El dirigente Dusty May, quien llevó a la Universidad de Florida Atlantic a estas mismas instancias en 2023, está en su segunda campaña con los Wolverines, que se convirtieron en el primer equipo en ganar al menos cuatro partidos por cifras dobles anotando 90 puntos o más en cada compromiso.

El partido tomó su rumbo en la primera mitad, cuando Michigan desató una corrida de 21-0 que dejó sin respuesta a Tennessee. Ese parcial, encabezado por el propio Lendeborg, marcó el tono de un encuentro que terminó siendo una exhibición total de los Wolverines.

En la derrota, Ja’Kobi Gillespie anotó 21 puntos y el nigeriano Felix Okpara terminó con 10 tantos y siete rebotes, en la tercera derrota consecutiva en Elite Eight para los dirigidos por Rick Barnes, quien solo tiene una visita al Final Four, lograda en 2003 con la Universidad de Texas.

Michigan dominó en ambos lados de la cancha, lanzando para un 51.8 % de campo y limitando a Tennessee a apenas un 31.6 %, reflejo del control absoluto que ejercieron durante todo el juego.