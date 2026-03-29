Los Spurs dejan a los Bucks sin postemporada y los Pistons siguen ganando

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Los San Antonio Spurs, liderados por el francés Victor Wembanyama, dejaron este sábado sin postemporada a los Milwaukee Bucks, mientras que los Detroit Pistons siguen dominando la Conferencia Este de la NBA.

A continuación las principales escenas del sábado en la temporada regular de la NBA:

- Wembanyama lidera a los Spurs, que eliminan a Milwaukee -

El prodigio galo Wembanyama anotó 23 puntos y tomó 15 rebotes y Stephon Castle añadió un triple doble en la victoria de San Antonio por 127-95 de visita ante los Milwaukee Bucks, que perdieron toda opción de llegar a la postemporada.

Castle logró 22 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias para los Spurs, mientras que Wemby añadió dos robos, seis asistencias y un tapón en la octava victoria al hilo de la franquicia texana.

San Antonio mejoró de esta manera su récord a 56 victorias y 18 derrotas y está en el segundo lugar de la Conferencia Oeste, a solo dos partidos del líder del sector y de la liga, Oklahoma City Thunder.

Los Spurs, que aseguraron su primera clasificación a playoffs desde 2019, tienen el mejor registro de la NBA desde el 1 de febrero, con 24-2 y a menudo ganando por amplios márgenes.

"Siento un gran orgullo por esto", dijo Wemby. "Es algo a lo que ninguno de nosotros estaba acostumbrado hasta hace poco. Demuestra mucho progreso. Me encanta".

En su tercera temporada en la NBA, el pívot francés de 22 años, número uno del Draft de 2023, ha llevado a los Spurs de un 22-60 en su campaña de Novato del Año a ser un legítimo aspirante al título.

"Supongo que un gran componente que tengo mejor que en mis dos primeros años es ganar. Ahora somos un equipo ganador", dijo. "Solo intento disfrutar todo esto y ser la mejor versión de mí mismo".

Los Bucks (29-44), que jugaron sin su estrella, el griego Giannis Antetokounmpo, por sexto partido consecutivo debido a una lesión en la rodilla izquierda, quedaron fuera de la lucha por la postemporada con la derrota ante los Spurs.

Se perderán los playoffs por primera vez desde 2016.

La derrota de Milwaukee aseguró al menos un puesto de play-in para los Philadelphia 76ers, los Charlotte Hornets, los Orlando Magic y Miami Heat, que ocupan del séptimo al décimo lugar de la Conferencia Este.

- Los Pistons siguen dominantes -

Con una defensa dominante, los Detroit Pistons vencieron 109-87 en Minnesota a los locales Timberwolves, a los que dejaron con apenas un 32% de acierto en tiros de campo (27 de 85) que además fallaron un máximo de temporada de 34 tiros de tres puntos, para un 9 de 43 intentos.

Los Pistons, segundos de la NBA en defensa, solo superados por el líder de la liga, Oklahoma City Thunder, mejoraron su marca a 5-1 desde que perdieron a su estrella, Cade Cunningham, por un pulmón colapsado.

Tobias Harris anotó 18 puntos para encabezar a siete jugadores de Detroit con doble dígito.

Con un récord de 54-20, Detroit se colocó 4,5 partidos por delante de los Boston Celtics en la cima de la Conferencia Este, mientras que los Wolves cayeron a 45-29, medio juego por delante de los Houston Rockets, sextos en el Este.

Minnesota, sin el escolta All-Star Anthony Edwards debido a una lesión de rodilla, tuvo como líder a Donte DiVincenzo, máximo anotador del partido con 22 puntos.

- Los Sixers acaban con la racha positiva de Charlotte -

Los Philadelphia 76ers cortaron la racha de cinco triunfos de los Charlotte Hornets al vencerlos a domicilio por 118-114.

Joel Embiid anotó 29 puntos, Paul George añadió 26 y 13 rebotes y Tyrese Maxey aportó 26 unidades para impulsar a los Sixers.

Brandon Miller fue el líder anotador de los Hornets con 29 puntos.

Un triple de LaMelo Ball puso a Charlotte arriba 114-112 con 1:24 minutos para el final, pero Embiid encestó un tiro libre, George añadió un triple y Maxey sumó otro tiro libre para una ventaja de 117-114 de los 76ers con 31 segundos restantes.

LaMelo Ball falló dos intentos de triple y Embiid bloqueó otro intento de Miller antes de que un último tiro libre de George sentenciara la victoria de los Sixers.

Philadelphia ahora está séptimo en la Conferencia Este con marca de 41-33, mientras que Charlotte es décimo con 39-35.

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