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Los Chicago Bulls despiden a jugador tras comentarios anti-LGBTQ

La decisión se produjo después de que Ivey pareciera arremeter contra la liga de baloncesto de Norteamérica por su apoyo al Mes del Orgullo

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    Los Chicago Bulls despiden a jugador tras comentarios anti-LGBTQ
    Jaden Ivey (FUENTE EXTERNA)

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    El escolta Jaden Ivey fue despedido por los Chicago Bulls este lunes después de condenar el apoyo de la NBA a la comunidad LGBTQ.

    En un breve comunicado, los Bulls señalaron que el jugador de 24 años había sido dado de baja de la franquicia por "conducta perjudicial para el equipo".

    La decisión se produjo después de que Ivey pareciera arremeter contra la liga de baloncesto de Norteamérica por su apoyo al Mes del Orgullo.

    "Proclaman el Mes del Orgullo en la NBA. Lo proclaman. Se lo muestran al mundo. Dicen: 'Vengan a acompañarnos en el Mes del Orgullo' para celebrar la injusticia", dijo Ivey en una transmisión en vivo en Instagram.

    Declaraciones controvertidas de Jaden Ivey sobre la NBA y el catolicismo

    "Lo proclaman. Lo proclaman en las vallas publicitarias. Lo proclaman en las calles, qué injusticia. Entonces, ¿cómo es que uno no puede hablar de justicia? ¿Cómo pueden decir: 'Hombre, este tipo está loco'?".

    Ivey, que se incorporó a Chicago hace dos meses en un traspaso desde los Detroit Pistons, también arremetió contra el catolicismo en un intercambio con un comentarista.

    "El catolicismo es una religión falsa. Y no es la verdadera doctrina de Cristo. (No) conduce a la salvación en Jesucristo", dijo.

    • Ivey era considerado uno de los mayores talentos emergentes de la NBA cuando fue elegido por Detroit con la quinta selección del draft de 2022.
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    Sin embargo, su carrera se ha visto interrumpida por las lesiones en las últimas dos temporadas. Solo jugó cuatro partidos con Chicago después de unirse en febrero al mítico equipo donde descolló Michael Jordan a fines de siglo pasado.

    rcw/des/raa/ma

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