Yaxel Lendeborg proyección de lotería en el Draft NBA

El baloncesto dominicano podría estar a las puertas de otro momento trascendental en la élite, gracias al impacto que ha generado Yaxel Lendeborg con los Michigan Wolverines en la liga universitaria de primera división de los Estados Unidos.

Su presencia en el Final Four de la NCAA, que lo convierte en el dominicano número 14 en alcanzar esta instancia, ha disparado el interés de cazatalentos y analistas de cara al sorteo de la NBA del 24 de junio próximo.

De acuerdo con múltiples proyecciones y simulacros de draft publicados por medios especializados en Estados Unidos, el talentoso jugador caribeño, nacido en Puerto Rico de una pareja dominicana, se perfila como una potencial selección de primera ronda. Incluso, el portal NBAdraft.net lo proyecta en el puesto 10 con los Milwaukee Bucks.

Todo esto forma parte de escenarios proyectados, tomando en cuenta que el orden de selección será determinado en la lotería del draft el próximo 10 de mayo.

El hijo de Okari Lendeborg y Yissel Raposo fue nombrado Jugador del Año de la conferencia Big Ten, tras ser la principal figura de Michigan. Además, fue seleccionado All-American -integrante del quinteto ideal del baloncesto universitario-, el primer dominicano en lograr la distinción.

Estos logros individuales, sumados a su promedio de 21 puntos por partido en sus cuatro presentaciones en la "Locura de Marzo", así como su desempeño en el encuentro del sábado ante Arizona y una posible participación en la final del próximo lunes, podrían influir favorablemente en su posición de selección, sin que sus 23 años de edad representen un factor negativo en su cotización.

Lendeborg, parece ser un ejemplo de lo que puede ser positivo del portal de transferencias, que le abrió un camino para progresar tras su paso por un programa universitario de menor categoría, Alabama Birmingham y un colegio comunitario en Arizona.

Si bien cualquiera que haya seguido el baloncesto universitario esta temporada lo ha visto brillar, quizás desconozcan su singular historia.

"Lo más impresionante de Yaxel es lo buen compañero que es y cómo se ha adaptado a nuestra cultura y a la forma en que se hacen las cosas aquí", dijo Dusty May, director técnico de la Universidad de Michigan en una entrevista.

Su crecimiento este año ha sido constante, luego de una actuación modesta ante la Universidad de Howard en la primera ronda de la "Locura de Marzo" en la que marcó nueve puntos, capturó cuatro rebotes y otorgó cuatro asistencias en 27 minutos de juego, ha promediado 25 puntos por partido y ha sido le principal figura del éxito de los Wolverines.

Impacto para República Dominicana

De concretarse su selección en una posición privilegiada del draft, marcaría un nuevo hito para el baloncesto dominicano, fortaleciendo la presencia del país en la NBA y sirviendo de inspiración para futuras generaciones.

Su ascenso no solo es una historia de éxito individual, sino también un reflejo del crecimiento del talento dominicano en escenarios internacionales.