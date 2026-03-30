Tatum y Pritchard brillan y los Celtics se aseguran la clasificación a playoffs

El alero de los Celtics de Boston, Jayson Tatum, conduce el balón hacia la canasta. ( ARCHIVO/ AP )

Los Boston Celtics aseguraron su lugar en los playoffs de la Conferencia Este con una victoria sólida por 114-99 sobre los Charlotte Hornets.

Jayson Tatum fue la estrella del encuentro, demostrando su habilidad tanto en la ofensiva como en la defensa. El alero estrella de los Celtics anotó 32 puntos, además de registrar ocho asistencias y cinco rebotes, un rendimiento completo que cimentó la victoria para su equipo. Tatum, quien sigue siendo una pieza clave para los Celtics, continúa demostrando por qué es considerado uno de los mejores jugadores de la liga.

Sin embargo, no fue solo Tatum quien llevó a Boston a la victoria. Payton Pritchard también se destacó con 28 puntos, en una de sus mejores actuaciones de la temporada.

Pritchard aportó una gran energía desde la banca y estuvo efectivo tanto en los tiros de campo como en los triples, convirtiéndose en un complemento perfecto para Tatum en la ofensiva. La profundidad del equipo de Boston fue evidente, ya que otros jugadores como Marcus Smart y Jaylen Brown también contribuyeron al dominio general en la cancha.

El partido estuvo marcado por el control total de los Celtics, quienes dominaron el marcador desde el principio.

Con una diferencia de 15 puntos al final del tercer cuarto, el equipo visitante supo manejar su ventaja con inteligencia, evitando cualquier tipo de intento de remontada por parte de los Hornets.

Recta final

Los Celtics se aseguraron de mantener la presión en ambos lados de la cancha, con una defensa sólida que no permitió que los Hornets se acercaran en momentos clave del juego.

Los Charlotte Hornets, por su parte, no pudieron contener a Tatum ni a Pritchard en los momentos decisivos. A pesar de los esfuerzos individuales de algunos jugadores como LaMelo Ball, quien contribuyó con 21 puntos y ocho asistencias, el equipo local no pudo encontrar la consistencia necesaria para competir a nivel de los Celtics.

La falta de apoyo defensivo y la incapacidad de detener los ataques rápidos de Boston fueron algunos de los factores clave que llevaron a la derrota de los Hornets.

Con esta victoria, los Celtics (50-24) han asegurado su lugar en los playoffs y ahora se encuentran a solo cuatro partidos de distancia del líder de la Conferencia Este, los Detroit Pistons.