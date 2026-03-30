Karl Anthony Towns captura 18 rebotes pero no evita caída de los Knicks ante el Thunder

Towns una vez más fue el máximo rebotero del partido. ( KIRBY LEE - POOL/GETTY IMAGES/AFP )

Los Knicks perdieron la calma, perdieron el partido y el entrenador Mike Brown volvió a insinuar que el actual MVP está manipulando la situación para conseguir tiros libres.

Sin embargo, en medio de la derrota, Karl-Anthony Towns fue una de las figuras más destacadas de Nueva York, aportando en ambos extremos de la cancha con su energía y presencia.

Towns terminó con 15 puntos, 18 rebotes y dos asistencias, en la derrota 111-100 ante los campeones Oklahoma City Thunder.

Shai Gilgeous-Alexander aportó 30 puntos y Jalen Williams sumó 22 puntos, mientras que Isaiah Hartenstein capturó 13 rebotes para que el Thunder, vigente campeón de la NBA, mejorara su marca a 59-16, con 2.5 partidos de ventaja sobre San Antonio en lo más alto de la Conferencia Oeste.

El actual Jugador Más Valioso de la NBA, Gilgeous-Alexander, amplió su racha récord de partidos consecutivos anotando 20 o más puntos a 135.

"Es el MVP por una razón", dijo el escolta del Thunder Luguentz Dort sobre SGA.

Contra árbitros

El entrenador de Nueva York, Mike Brown, no se guardó críticas hacia el trabajo de los árbitros, especialmente por la capacidad del Thunder para generar faltas. "El trabajo que hace Oklahoma City, comenzando con Shai Gilgeous-Alexander, es impresionante", afirmó Brown. "Logran que los árbitros crean que se comete una falta, su juego psicológico es de otro nivel".

Según el técnico, el equipo de Mark Daigneault tiene una estrategia muy pulida para explotar los límites de los árbitros. "Shai es el mejor en este aspecto, y todo el equipo juega bajo ese sistema. Hay que darle crédito a eso", agregó.

El tema del arbitraje cobró fuerza tras un dato revelador: el Thunder dobló los intentos de tiros libres de los Knicks, 38 contra 17, lo que generó más quejas en el vestuario de Nueva York. En particular, Gilgeous-Alexander, quien ha hecho fama por su habilidad para "provocar" faltas, fue el principal beneficiado. Con 16 intentos desde la línea, acertó 13, y Brown no pudo evitar lamentar la actitud de sus jugadores ante los árbitros.

"Les dije que estábamos tan enfocados en discutir con los árbitros que perdimos más balones que ellos. Además, ellos aprovecharon mejor los puntos de contraataque y los de segunda oportunidad", analizó el técnico de los Knicks.

A pesar de sus críticas a la actuación arbitral, Brown no pudo evitar involucrarse directamente y terminó con una falta técnica en el tercer cuarto, a punto de ser expulsado por acercarse demasiado a un árbitro. "Fue un gesto de solidaridad con mis jugadores.Quería demostrarles que estoy con ellos", explicó el entrenador, quien subrayó que solo había recibido dos faltas técnicas en toda la temporada, ambas en enfrentamientos contra el Thunder.

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