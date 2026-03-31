SGA se luce en choque de los mejores equipos de la NBA; Wemby impone otro récord ofensivo

Shai Gilgeous-Alexander, derecha, maneja el balón durante un partido ante los Rockets. ( ARCHIVO/ AP )

Favoritos al premio MVP, Victor Wembanyama y Shai Gilgeous-Alexander (SGA) brillaron el lunes anotando 41 y 47 puntos con los que lideraron triunfos de San Antonio Spurs y Oklahoma City Thunder, vencedores de un trepidante duelo de jefes de conferencia ante Detroit Pistons.

A continuación las escenas principales de una jornada de ocho partidos de la liga norteamericana de básquet.

doble doble más rápido

Victor Wembanyama se robó una vez más los reflectores en la NBA con una excepcional actuación en la victoria de los Spurs 129-114 sobre los Chicago Bulls.

El pívot francés estableció su récord anotador de la temporada, con 41 puntos, y abrillantó su cuenta con 3 triples, 16 rebotes, 4 asistencias y 3 tapones.

Wemby dejó además un inicio de partido para la historia al registrar 10 puntos y 10 rebotes con sólo ocho minutos y 31 segundos, estableciendo así el doble-doble más rápido en la NBA.

Otros cinco jugadores de los Spurs llegaron a a dobles dígitos de anotación ante los Bulls, un equipo sin opciones de playoffs, en una actuación que no convenció a su estrella.

"Hoy no fue perfecto ni como equipo ni en lo personal", declaró Wembanyama. "Ojalá hubiera estado mejor, pero igual es satisfactorio".

Con su inigualable impacto en ambos lados de la cancha, el unicornio francés escaló la semana pasada hasta el primer lugar de las predicciones del ganador del premio MVP (Jugador Más Valioso).

De hacerse con el galardón, Wembanyama sería el MVP más joven de la historia a sus 22 años.

A lomos de su estrella, los Spurs siguen acechando el liderado de la Conferencia Oeste, que sigue en manos de los Thunder.

OKC sobrvive

Oklahoma City mantuvo la distancia de 2,5 victorias sobre San Antonio al imponerse a los Pistons, jefes del Este, por 114-110 en la prórroga.

Detroit ofreció otra exhibición de orgullo al plantar cara a los vigentes campeones de la NBA sin la mayoría de sus figuras.

Los cinco mayores anotadores del curso, incluidos los All-Star Cade Cunningham y Jalen Duren, no saltaron a la pista en Oklahoma City, pero aún así los locales necesitaron de un esfuerzo imprevisto para hacerse con la victoria.

Gilgeous-Alexander tuvo que salir al rescate con 47 puntos, 21 de ellos entre el último cuarto y el tiempo extra, mientras la anotación de Detroit estuvo más repartida, sobresaliendo los 21 puntos, 10 rebotes y 4 tapones de Paul Reed, sustituto de Duren.

Un majestuoso triple de SGA a cuatro segundos del final pudo evitar la prórroga pero los árbitros lo anularon por falta en ataque del canadiense.

"Tenemos una mentalidad de nunca rendirnos", afirmó Gilgeous-Alexander. "Estar siete puntos abajo con tres minutos por jugar no es nada para nosotros. Sabíamos que, si lográbamos defender, nos íbamos a dar una oportunidad".

Otro triple doble

En Los Ángeles, los Lakers no pagaron la baja por sanción de Luka Doncic y se deshicieron de los Washington Wizards, el peor equipo de la temporada, por 118-93.

Doncic, líder anotador de la NBA con 33,7 puntos de media, cumplió su partido de sanción por llegar al límite de 16 faltas técnicas en la campaña.

En ausencia del esloveno, LeBron James tomó las riendas de los Lakers con su tercer triple doble de la temporada.

King James, que ya era el jugador más veterano en lograr un triple doble con sus 41 años, terminó con 21 puntos, 10 rebotes y 12 asistencias.