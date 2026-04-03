Doncic se perderá al menos el resto de fase regular de NBA por lesión

Luka Doncic salió del último partido de los Los Angeles Lakers con una lesión en la corva que lo tendrá fuera del resto de la serie regular ( AFP )

Luka Doncic, la superestrella de Los Angeles Lakers, estará de baja como mínimo el resto de la temporada regular de la NBA por la lesión muscular que sufrió la noche del jueves.

La dolencia del esloveno, figura esencial para las aspiraciones de los Lakers, compromete también su participación en los playoffs que arrancan el 18 de abril.

"Doncic ha sido diagnosticado con un desgarro de grado 2 en el tendón del isquiotibial izquierdo y quedará fuera por el resto de la temporada regular", confirmaron este viernes los Lakers, que tienen por delante cinco partidos antes del inicio de los playoffs.

De acuerdo con la cadena ESPN, su estatus para las eliminatorias es por el momento "incierto".

El base, máximo anotador de la temporada con 33,5 puntos de media, sufrió la lesión durante la humillante derrota del jueves ante los Oklahoma City Thunder por 139-96.

A mediados del tercer cuarto, Doncic se frenó en seco cuando varios defensores de Oklahoma City impidieron su avance hacia el aro. Sin poder apoyar la pierna, el base se estiró sobre la pista y se llevó las manos al rostro.

El esloveno se retiró al vestuario visiblemente afectado y tapándose la cara con la camiseta. Antes de terminar el partido los Lakers confirmaron que padecía una lesión de isquiotibiales cuyo alcance se definiría en una resonancia magnética este viernes.

Impacto de la lesión en la temporada y playoffs de los Lakers

Doncic, de 27 años, se encontraba en uno de los momentos más dulces de su carrera. El pasado marzo batió el récord de puntos anotados en un mes para un jugador de los Lakers, con un total de 600 y una media de 37,5 por noche.

El exlíder de los Dallas Mavericks aspiraba incluso a meterse en la pelea por su primer premio MVP (Jugador Más Valioso) de la temporada.

Terceros de la Conferencia Oeste, los Lakers habían recuperado el optimismo de que esta excelsa versión de Doncic, combinada con la recuperación de LeBron James y Austin Reaves, les llevara a ser competitivos en las eliminatorias.

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