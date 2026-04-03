Video| Los Lakers son aplastados por los Thunder y Doncic se retira lesionado

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Tras un mes de marzo casi perfecto, Los Angeles Lakers sufrieron el jueves un brutal golpe de realidad al ser arrollados por los Oklahoma City Thunder por 139-96, en un partido en el que además se lesionó su estrella, Luka Doncic.

El astro esloveno, máximo anotador de la temporada de la NBA (33,8 puntos de media), sufrió una lesión muscular en la pierna izquierda en el tercer cuarto cuando los Lakers ya caían por 32 puntos.

Detalles confirmados sobre la lesión de Luka Doncic

Doncic, que llevaba apenas 12 puntos anotados, se lastimó cuando varios defensores de Oklahoma City frenaron su avance hacia el aro. Sin poder apoyar la pierna, el base se estiró sobre la pista llevándose las manos al rostro.

Doncic se retiró al vestuario visiblemente afectado y tapándose la cara con la camiseta y poco después los Lakers confirmaron que padece una lesión de isquiotibiales.

De acuerdo con ESPN, el base se someterá el viernes a una resonancia magnética para determinar el alcance de la lesión.

Impacto del resultado en las aspiraciones de los Lakers

Doncic se encontraba en un momento espectacular de forma y en marzo batió el récord de puntos anotados en un mes para un jugador de los Lakers, con un total de 600.

La presencia en pista del esloveno se antoja imprescindible para las aspiraciones de los Lakers en los playoffs que arrancan el 18 de abril.

El equipo angelino, tercer clasificado de la Conferencia Oeste, venía ganando confianza para las eliminatorias después de vencer en 15 de sus 17 partidos del mes pasado.

Este jueves, sin embargo, se estrelló contra los intratables Thunder de Shai Gilgeous-Alexander, líderes del Oeste y vigentes campeones.

Gilgeous-Alexander estuvo a su nivel habitual, convirtiendo 28 puntos, pero Oklahoma City se impuso a base de un ataque coral y de una defensa asfixiante, que provocó hasta 18 pérdidas de balón de su rival.

LeBron James se quedó en 13 puntos en 26 minutos en pista para unos Lakers que llegaron a tener una desventaja máxima de 46 puntos en el marcador.

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"Mañana le harán una resonancia magnética del isquiotibial izquierdo y sabremos más", dijo con tono sombrío JJ Redick, entrenador angelino.

Ante la prensa, Redick explicó su decisión de que Doncic, que ya se perdió varios partidos en febrero por un problema en esa zona, siguiera en cancha pese a que los Thunder tenían encarrilado el triunfo con una ventaja de 82-51 al mediotiempo.

"Lo discutimos en el descanso. Pensamos darles a los chicos (titulares) unos seis minutos y, si no recortábamos la diferencia, los íbamos a sacar. Fue más o menos en ese momento cuando ocurrió" la lesión, describió.

- Racha frenada -

Doncic se encontraba en un momento espectacular de forma y en marzo batió el récord de puntos anotados en un mes para un jugador de los Lakers, con un total de 600 y una media de 37,5 por noche.

El ex líder de los Dallas Mavericks, de 27 años, aspiraba incluso a meterse en la pelea por su primer premio MVP (Jugador Más Valioso) de la temporada.

Los Lakers, tercer clasificado de la Conferencia Oeste, habían recuperado el optimismo para las eliminatorias después de vencer en 15 de sus 17 partidos del mes pasado.

Este jueves, sin embargo, se estrellaron contra los intratables Thunder de Shai Gilgeous-Alexander, líderes del Oeste y vigentes campeones.

El canadiense, gran favorito a revalidar el MVP junto al francés Victor Wembanyama (Spurs), estuvo a su nivel habitual con 28 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias en sólo 30 minutos en pista.

Más allá de su estrella, Oklahoma City fue un rodillo desde el primer minuto de partido con un punzante y dinámico ataque coral y una defensa asfixiante que provocó 8 pérdidas de balón de su rival sólo en el primer cuarto.

LeBron James se quedó en 13 puntos para unos Lakers que llegaron a tener una desventaja máxima de 46 puntos en el marcador.

- Detroit sigue ganando sin Cade -

En otros escenarios los Detroit Pistons, jefes del Este, derrotaron 113-108 a unos Minnesota Timberwolves que no contaron con su figura Anthony Edwards por problemas de rodilla.

El pívot All-Star Jalen Duren, con 22 puntos y 14 rebotes, volvió a comandar a los Pistons en ausencia de Cade Cunningham, que seguirá de baja como mínimo una semana más por un colapso pulmonar.

En el cierre de la jornada, los San Antonio Spurs se impusieron 118-99 en su visita a Los Angeles Clippers pese a que concedieron una noche de descanso a Wembanyama.

Los bases De'Aaron Fox y Stephon Castle, con 22 y 20 puntos, guiaron a los texanos ante el equipo de Kawhi Leonard, que anotó 24.

gbv/meb