Orlando Antigua y Yaxel Lendeborg persiguen hoy, por separado, su boleto a la final del Final Four

Orlando Antigua, asistente asociado de los Fighting Illini de Illinois. ( CORTESÍA DE ORLANDO ANTIGUA )

El asistente asociado de Illinois, Orlando Antigua, dejó claro que el choque ante UConn Huskies será una prueba de alto nivel, marcada por el respeto y el conocimiento mutuo entre ambos programas que se juegan un boleto por avanzar a la final en este Final Four del torneo de baloncesto universitario de la NCAA.

"Es un equipo que ha ganado varios campeonatos en su historia, tiene mucho talento", expresó Antigua sobre UConn, resaltando además la relación cercana con su cuerpo técnico. "Conozco muy bien al staff de ellos. tenemos mucho respeto por ellos", dijo Antigua a Diario Libre.

Los Fighting Illini enfrentan a los Huskies a las 6:09 pm y más tarde los Wolverines de Michigan del también dominicano Yaxel Lendeborg jugarán contra los Wildcats de Arizona (8:49 p.m.)

Illinois ya enfrentó a UConn en noviembre, con derrota para los Illini, pero Antigua advierte que ese antecedente tiene poco peso en el presente.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/04/img-20260401-wa0000-51135333.jpg Orlando Antigua junto a su familia. (CORTESÍA DE ORLANDO ANTIGUA)

"En ese tiempo los dos equipos no son iguales... ha sido totalmente dos equipos diferentes que están jugando", afirmó, señalando que las lesiones y la evolución de ambos conjuntos han cambiado el panorama competitivo.

De cara al duelo, Illinois llega apoyado en una identidad defensiva que ha sido determinante en el torneo. "En el torneo la defensa de nosotros nos ha llevado a la victoria nadie ha podido meter más de 60 puntos", subrayó Antigua, evidenciando el nivel de consistencia alcanzado en ese costado.

Sobre la mentalidad para este tipo de enfrentamientos, el técnico fue enfático en la simplicidad del enfoque.

"No podemos preocuparnos por el juego del lunes porque si no ganamos el sábado no hay lunes". Y remató con la idea central de su preparación: "La mentalidad de nosotros ha sido siempre ganar un juego" a la vez.

Antigua también explicó que en instancias como estas, donde el talento y los esquemas son de élite en ambos lados, la diferencia se reduce a los detalles.

"A nivel FIBA, a nivel universitario, a nivel profesional: cuando uno llega a este punto de la temporada,, cuando se está hablando de ganar un campeonato, el equipo que se queda más conectado por más tiempo, más disciplinado por más tiempo, en el tiempo de juego, es normalmente el equipo que ganas", señaló Antigua.

En ese sentido, se enfocó en acciones específicas que pueden definir el resultado. "Sea un rebote, sea una deflexión... una rotación extra... esos son la diferencia".

Así, Illinois y UConn se medirán en un duelo donde la historia, el talento y la táctica pesan, pero donde —como advierte Antigua— serán los pequeños detalles y la disciplina sostenida los que decidirán quién avanza.

Comerse el elefante

Antigua insiste en que, en un torneo de eliminación directa, la mente no puede adelantarse. Para él, el mayor error sería pensar en el siguiente partido sin haber resuelto el actual. Lo expresa de forma tajante:

"No podemos preocuparnos por el juego del lunes porque si no ganamos el sábado no hay lunes".

La frase, además de estratégica, guarda su peso real psicológico.

Su mensaje al grupo es claro y repetitivo. "La mentalidad de nosotros ha sido siempre ganar un juego", por eso les sugiere que pongan "la cabeza donde están sus pies" y "que no tengan ningún lamento".

Pero Antigua va más allá al intentar explicar cómo manejar mentalmente un reto grande. Aquí introduce una imagen pedagógica y filosófica.

"Si uno se pone a ver el elefante... es demasiado grande. La única forma que uno se puede comer un elefante es con una mordida a la vez".

Orgullo dominicano

El asistente de Illinois, Orlando Antigua, también destacó el valor emocional y simbólico de competir en este escenario, resaltando el orgullo de representar a la República Dominicana en uno de los torneos más exigentes del baloncesto universitario.

"Es lo primero para nosotros poder hacer un buen papel... representar nuestra familia y nuestro país, es algo que nosotros llevamos", expresó Antigua, subrayando que más allá del resultado deportivo, existe un compromiso personal y colectivo con sus raíces.

El dirigente valoró especialmente la presencia de talento dominicano en el torneo, incluyendo al jugador de Michigan, Yaxel Lendeborg:

"Tenemos tremendo orgullo... tener dos dominicanos jugando a este nivel en este torneo es algo grande".

Antigua fue más allá al referirse a su vínculo personal con Lendeborg, a quien conoce desde temprana edad, y a su relación con su familia:

"Yo como dominicano estoy orgulloso del trabajo que ha hecho Yaxel... conociéndolo desde cuando era pequeño y hablando con Okary, que es mi hermano... lo considero como un hermano".

Sobre el presente y futuro del jugador, no ocultó su satisfacción:

"Muy orgulloso de lo que Yaxel ha podido cumplir hasta este punto y lo que todavía va a cumplir".

En definitiva, Antigua resume este momento como una oportunidad que trasciende lo deportivo:

"Nos da tremendo orgullo tener esa oportunidad de representar el país a este nivel".