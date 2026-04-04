Uconn se interpone en el camino de Illinois y Orlando Antigua, pasan a la gran final de la NCAA

Orlando Antigua era parte del cuerpo técnico de la Universidad de Illinois. ( CORTESÍA DE ORLANDO ANTIGUA )

La ilusión de Illinois y su asistente asociado, el dominicano Orlando Antigua, de conquistar un campeonato del baloncesto universitario norteamericano, tendrá que esperar al menos un año más.

UConn regresa a la final del campeonato nacional tras vencer a Illinois por 71-62 en el Lucas Oil Stadium, en la primera de las dos semifinales nacionales disputadas el sábado.

Los Huskies, segundos cabezas de serie, jugarán el lunes por la noche en busca de su tercer título nacional en las últimas cuatro temporadas.

Tras tomar una ventaja de 57-43 a mediados de la segunda mitad, UConn resistió la remontada de los Fighting Illini, terceros cabezas de serie, quienes contaban con una clara ventaja de público al disputar su primera Final Four desde 2005 en un estadio a 200 kilómetros de su campus.

Se mantenían cerca

Illinois redujo la ventaja de UConn a cuatro puntos en varias ocasiones al final del partido, pero los Huskies respondieron en cada ocasión. El alero de UConn, Braylon Mullins, encestó un triple desde la izquierda a falta de 52 segundos para poner a los Huskies arriba 66-59.

Esta actuación culminó otra gran presentación del novato, quien fue el héroe de la victoria de los Huskies sobre Duke en los cuartos de final. Mullins terminó con 15 puntos. En medio del inhóspito escenario de un estadio de fútbol americano gigantesco, Illinois nunca encontró su ritmo desde la línea de tres puntos ni en ningún aspecto de su ofensiva, normalmente de élite.

Los Illini no anotaron puntos al contraataque, en parte debido a que UConn cometió solo cuatro pérdidas de balón. Con pocas oportunidades de transición, los Illini jugaron jugadas en media cancha con escaso éxito. Su porcentaje de tiros de campo del 33.9% fue el segundo peor de la temporada, y sus tres asistencias representaron el mínimo de la temporada.

Balones perdidos

Otra área en la que Illinois sobresalió esta temporada fue en la limitación de pérdidas de balón en ataque. En ese sentido, los Illini fueron sólidos, aunque no perfectos. Cometieron ocho pérdidas de balón, en línea con su promedio de la temporada.

El problema surgió en defensa. Illinois ha sido uno de los peores equipos del país a la hora de forzar pérdidas de balón, y esa debilidad se hizo evidente en la derrota ante UConn.

Los Huskies solo perdieron el balón cuatro veces. Si bien UConn merece reconocimiento por cuidar el balón, Illinois también tuvo parte de la culpa por no generar peligro.

En una noche en la que anotar era crucial, unos cuantos puntos extra tras pérdidas de balón podrían haber marcado una gran diferencia.

Por Illinois, Keaton Wagler terminó con 20 puntos y 8 rebotes.

Por Connecticut, Mullins concluyó con 15, pero Tarris Reed Jr. lideró a los Huskies con 17.

Mullins y Wagler se convirtieron en la primera pareja de novatos rivales en anotar al menos 15 puntos en un partido de la Final Four desde Michael Jordan y Patrick Ewing lo hicieron en el partido por el título nacional de 1982.