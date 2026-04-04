A pesar de lastimarse un tobillo, Yaxel Lendeborg y Michigan avanzan a la gran final contra Uconn

Yaxel Lendeborg, número 23 de los Michigan Wolverines, reacciona durante la segunda mitad del partido contra los Arizona Wildcats en la Final Four del Torneo de Baloncesto Masculino de la NCAA de 2026, disputado en el Lucas Oil Stadium el 4 de abril de 2026 en Indianápolis, Indiana. ( MICHAEL REAVES/GETTY IMAGES/AFP )

El primer sembrado Michigan avanzó al juego por el título nacional tras derrotar este sábado 91-73 al también primer sembrado Arizona en las semifinales nacionales. Los Wolverines enfrentarán al segundo sembrado UConn por el campeonato este lunes.

El pívot junior Aday Mara anotó 26 puntos, la cifra más alta de su carrera, y capturó nueve rebotes; Yaxel Lendeborg, anotó 11 puntos en 14 minutos debido que se lastimó el tobillo izquierdo, y los Wolverines arrasaron con su quinto rival consecutivo del March Madness por doble dígito, convirtiéndose en el primer equipo en superar los 90 puntos cinco veces en un solo torneo.

Alarmas con Lendeborg

La historia del partido para Michigan tuvo como protagonista al dominicano All-American Yaxel Lendeborg, aunque por diferentes razones. En los primeros dos minutos del juego, cometió dos faltas rápidas y tuvo que irse al banquillo. Luego, hacia el final de la primera mitad, pareció sufrir una lesión descrita como en el "tobillo y la rodilla".

Yaxel Lendeborg is in the medical tent after suffering an apparent ankle injury, but stayed in the game to shoot his free throws pic.twitter.com/lK3fuSWMk6 — Covers (@Covers) April 5, 2026

Pero con 8:52 en el primer tiempo, Lendeborg se lastimó el tobillo al caer tras recibir una falta mientras intentaba una bandeja. Después de tomarse un momento para recuperarse, encestó ambos tiros libres antes de ser sustituido y dirigirse al vestuario.

Poco después, el equipo informó que estaba recibiendo hielo en el tobillo y que sería vendado nuevamente, con la expectativa de que regresara al partido.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/05/afp202604052269859804v1highresmichiganvarizona-7ca72c6a.jpg Yaxel Lendeborg de los Michigan Wolverines reacciona durante la primera mitad del partido contra los Arizona Wildcats en la Final Four del Torneo de Baloncesto Masculino de la NCAA 2026 en el Lucas Oil Stadium el 4 de abril de 2026 en Indianápolis, Indiana. (PATRICK SMITH/GETTY IMAGES/AFP)

Lendeborg ya había perdido algunos minutos en la victoria de Michigan que le dio el pase al Final Four ante Tennessee el pasado fin de semana. Este sábado también comenzó en el banquillo tras cometer dos faltas en los primeros 90 segundos ante los Wildcats.

Como un guerrero

Tras permanecer fuera cerca de siete minutos, regresó a la cancha y atacó el aro con una bandeja en penetración, pero cayó de forma aparatosa y rodó tras recibir una falta. Gritó de dolor al intentar levantarse, golpeó el piso con ambas manos y regresó cojeando hacia la parte trasera de la cancha antes de inclinarse por unos instantes.

Más tarde volvió al banquillo con una leve cojera y una toalla sobre la cabeza, con 6:06 por jugar en la primera mitad. Menos de dos minutos después, regresó al vestuario mientras Michigan ampliaba su ventaja a 35-23 con 4:35 restantes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/05/afp202604052269863069v1highresmichiganvarizona-366e94e6.jpg Vista detallada de Yaxel Lendeborg #23 de los Michigan Wolverines con su rodillera durante el partido contra los Arizona Wildcats en la segunda mitad de la Final Four del Torneo de Baloncesto Masculino de la NCAA 2026 en el Lucas Oil Stadium el 4 de abril de 2026 en Indianápolis, Indiana. (MICHAEL REAVES/GETTY IMAGES/AFP)

"No hay forma de que me pierda el partido del lunes, pase lo que pase", afirmó Lendeborg tras el partido.

De hecho, regresó para la segunda mitad y encestó rápidamente dos triples que ampliaron la ventaja a más de 20 puntos. Luego volvió al banquillo —y a la bicicleta estática— con 7:10 por jugar, con tiempo suficiente para descansar y recuperarse de cara al duelo ante UConn, que busca su tercer título en cuatro años.

Wolverines sueñan

Michigan aspira a apenas su segundo campeonato nacional (1989), aunque su equipo más icónico —los "Fab Five", finalistas en dos ocasiones a inicios de los años 90— estuvieron presentes en el recinto.

El estado físico de Lendeborg será la gran incógnita de cara a la final del lunes. Aunque lució bien tras regresar, claramente no estaba al 100%. Michigan necesitará su mejor versión para evitar que UConn conquiste su tercer título en cuatro temporadas.