Lendeborg sobre la gran final de la NCAA: "Voy a jugar a menos que no pueda caminar"

Yaxel Lendeborg, número 23 de los Michigan Wolverines, lanza un tiro libre durante la primera mitad contra los Arizona Wildcats en la Final Four del Torneo de Baloncesto Masculino de la NCAA de 2026 en el Lucas Oil Stadium el 4 de abril de 2026 en Indianápolis, Indiana. ( MICHAEL REAVES/GETTY IMAGES/AFP )

Los Wolverines de Michigan, como cabeza de serie número 1, superaron a los Wildcats de Arizona 91-73 en el Final Four y avanzaron al Campeonato Nacional.

Sin embargo, el delantero estrella Yaxel Lendeborg sufrió una lesión en el tobillo y la rodilla durante la victoria, lo que dejó en duda su participación en el partido por el título.

"El entrenador dijo que lo peor sería un esguince en el ligamento cruzado medial (LCA) y también me torcí el tobillo", comentó Lendeborg a la transmisión del partido, al final del encuentro. "Voy a seguir adelante. No hay forma de que me pierda el juego del lunes. Pase lo que pase, voy a jugar a menos que no pueda caminar".

Lendeborg pisó el pie de un defensor, agravando la lesión en su tobillo izquierdo y dañando su rodilla izquierda durante la primera mitad contra Arizona. Abandonó el partido con 8:51 por jugar en el primer tiempo y se dirigió al vestuario.

Yaxel Lendeborg is in the medical tent after suffering an apparent ankle injury, but stayed in the game to shoot his free throws pic.twitter.com/lK3fuSWMk6 — Covers (@Covers) April 5, 2026

"Estaba muy, muy asustado. Nunca antes había tenido una lesión en la rodilla", expresó Lendeborg. "Las lesiones de rodilla siempre son las peores para los jugadores de baloncesto, así que pensaba en todos esos grandes jugadores que sufrieron lesiones de rodilla".

La transmisión indicó que Lendeborg sería reevaluado en el descanso. Tras la pausa, regresó al campo y terminó jugando un total de 14 minutos, aunque las lesiones claramente afectaron su movilidad.

Dolor posterior

"Soy dueño de mi cuerpo. Les dije que estaba bien y confiaron en mí. Volví a la cancha y no pudieron detenerme", agregó Lendeborg. "Aunque, la verdad, no me siento muy bien ahora. Vamos a hacer una resonancia más tarde".

Habrá que esperar a ver qué revela la resonancia, pero Lendeborg está decidido a estar en la cancha cuando los Wolverines enfrenten a los Huskies de UConn, cabeza de serie número 2, el lunes (8:50 p.m. hora de RD), con el campeonato nacional en juego.

Lendeborg había sufrido una lesión en el tobillo en el Torneo de la Big Ten, pero parecía estar completamente recuperado hasta este partido. Ahora, veremos qué tanto impactan las lesiones en su capacidad para jugar el lunes.