Luka Doncic busca tratamiento especializado en Europa para acelerar su recuperación

Luka Doncic está intentando acelerar su regreso a las canchas con los Los Angeles Lakers.

Doncic buscará tratamiento médico especializado en Europa para su distensión en el isquiotibial izquierdo "en un intento de acelerar su regreso al juego", según dijo su agente a ESPN el domingo por la noche. No está claro a qué lugar específico de Europa viajará ni qué tipo de tratamiento recibirá.

Los Lakers ya descartaron a Doncic para el resto de la temporada regular debido a la lesión, que sufrió inicialmente durante la abultada derrota del equipo ante el Oklahoma City Thunder el jueves por la noche. Doncic se detuvo repentinamente cerca de la línea de tiros libres en el tercer cuarto y comenzó a sujetarse el isquiotibial, cayendo al suelo con evidentes gestos de dolor.

De hecho, Doncic ya había resentido el isquiotibial en el primer cuarto de ese mismo partido, pero fue autorizado por los Lakers a continuar jugando. Se sometió a una resonancia magnética el viernes, la cual confirmó un desgarro de grado 2.

Aunque los Lakers lo han descartado de forma indefinida, su estado para el inicio de los playoffs sigue siendo incierto. Doncic ha promediado un máximo de la liga de 33.5 puntos por partido esta temporada con los Lakers, además de 8.3 asistencias y 7.7 rebotes por encuentro.

El calendario

A los Lakers les quedan solo cuatro partidos en la temporada regular tras la derrota del domingo ante los Dallas Mavericks, lo que los dejó empatados en el tercer puesto de la Conferencia Oeste con los Denver Nuggets.

El equipo también perdió a Austin Reaves por una distensión en el oblicuo, lo que lo mantendrá fuera entre cuatro y seis semanas. Ese plazo probablemente lo dejará fuera durante toda la primera ronda de los playoffs.

No está claro si el tratamiento de Doncic en Europa marcará una diferencia o acelerará su regreso a la cancha con los playoffs tan cerca. Sin embargo, si tanto Reaves como Doncic se pierden aunque sea parte de la primera ronda, los Lakers sin duda enfrentarán muchas más dificultades para avanzar profundamente en la postemporada.