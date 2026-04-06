Stephen Curry anotó 29 puntos en su regreso pero falló el canasto para ganar frente a Houston

El base de los Golden State Warriors, Stephen Curry (izq.), lanza una canasta en un juego de la NBA ( ARCHIVO/ EFE )

Tras perderse 27 partidos por una persistente lesión de rodilla, Curry regresó el domingo por la noche y recuperó de inmediato su nivel habitual. Sin embargo, no fue suficiente para que los Golden State Warriors superaran a los Houston Rockets.

Los Rockets, tras permitir que Golden State retomara la ventaja en los segundos finales, se llevaron la victoria por 117-116 sobre los Warriors gracias a una canasta ganadora de Alperen Sengun.

Curry terminó con 29 puntos saliendo desde el banquillo tras encestar 11 de 21 tiros de campo y 5 de 10 desde la línea de tres puntos. Jugó solo 26 minutos y tuvo la oportunidad de ganar el encuentro con un tiro sobre la bocina desde la parte superior del arco, pero el balón no entró.

Desde la banca

Este fue el primer partido de temporada regular en el que Curry salió como suplente desde la campaña 2011-12. La última vez que había salido desde el banquillo fue en la primera ronda de los playoffs de 2022.

También fue la primera vez que Curry compartió la cancha con su hermano, Seth Curry, jugando en el mismo equipo.

Curry entró al partido poco antes de la marca de los cinco minutos del primer cuarto y recibió una ovación de pie por parte de los aficionados en el Chase Center.

Inmediatamente, asistió a Charles Bassey en un corte hacia la canasta para un mate fácil en su primera posesión de la noche. Unos momentos después, encestó un triple lejano y rápido ante dos defensores de los Rockets, al más puro estilo Curry.

Se fue al descanso con 10 puntos tras lanzar de 4 de 10 de campo y 2 de 5 en triples, manteniendo a los Warriors a solo dos puntos de los Rockets.

Si su actuación en la primera mitad no fuera suficiente, Curry se reivindicó en el tercer cuarto. Anotó 11 puntos en ese periodo y ayudó a impulsar una racha de 11-0 para meter a los Warriors de nuevo en la pelea, incluyendo un triple lejano y una acrobática flotadora con tiro adicional tras falta.