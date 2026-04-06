Yaxel Lendeborg va tras convertirse en el cuarto dominicano con un título del baloncesto de la NCAA

Tres dominicanos tienen el lujo, el privilegio de levantar el codiciado trofeo del torneo de baloncesto universitario de Estados Unidos.

Charlie Villanueva, Al Horford y Eloy Vargas son los que han salido sonrientes, con Horford logrando la hazaña, no una, si no dos veces.

Esta noche a las 8:50 p.m., en el Lucas Oil Stadium, en Indianapolis, Yaxel Lendeborg, hijo de los exselecciones nacionales Gissel Raposo y Okary Lendeborg, perseguirá lo que ya alcanzaron Villanueva (2004), Horford (2006 y 2007) y el mocano Vargas (2012).

Los Wolverines de la Universidad de Michigan, donde Lendeborg es una de las principales figuras, chocarán contra los Huskies de Universidad de Connecticut, que el sábado eliminaron a los Fighting Illini de Universidad de Illinois, donde el dominicano Orlando Antigua se desempeña como coach asociado.

Lendeborg y su lesión

Lendeborg se torció el ligamento colateral medial (LCM) y el tobillo izquierdos en la primera mitad del partido contra Arizona el sábado por la noche.

Una resonancia magnética realizada ayer por la mañana arrojó resultados "muy buenos", según el preparador físico de Michigan, Chris Williams.

Williams declaró a ESPN el domingo que la lesión de Lendeborg es un esguince leve del LCM en la rodilla, con una pequeña contusión ósea. El esguince de tobillo también se considera leve y presenta inflamación mínima. "Todavía tiene molestias y camina con cuidado, pero está bien", dijo Williams.

"El entrenador planteó que, en el peor de los casos, sería un esguince del ligamento colateral medial", dijo el propio Lendeborg, publica Yahoo Sports.

"Y, obviamente, me torcí el tobillo. Voy a seguir adelante. De ninguna manera me voy a perder el partido del lunes por la noche, pase lo que pase. Voy a jugar a menos que no pueda caminar en absoluto".

Lendeborg padre y Raposo estarán en las gradas del estadio con el mismo anhelo de millones de seguidores: ver al cuarto dominicano conquistar un anillo de campeón en la NCAA.