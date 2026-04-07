Yaxel Lendeborg se sobrepone al dolor y guía a Michigan al título de la NCAA

Yaxel Lendeborg porta el balón en el partido final de la NCAA 2026 entre los Michigan Wolverines y los Connecticut Huskies. ( AFP )

Michigan Wolverines resistió el empuje de UConn Huskies y se proclamó campeón del torneo de la NCAA Tournament tras imponerse 69-63 en una final intensa y muy disputada.

El dominicano Yaxel Lendeborg fue una de las piezas clave del triunfo al anotar 13 puntos, a pesar de lidiar con molestias físicas durante el partido. Su esfuerzo fue determinante en un equipo que tuvo que apoyarse en su profundidad y defensa para cerrar el juego.

¿Cómo se definió la final del torneo NCAA?

Michigan, que no ganaba el título desde 1989, encontró en Elliot Cadeau a su líder ofensivo con 19 puntos, mientras que Morez Johnson Jr. aportó un doble-doble de 12 tantos y 10 rebotes.

"Somos el mejor equipo que se ha armado", dijo Cadeau en medio del júbilo de la celebración.

El partido se definió en los detalles. Aunque UConn se mantuvo cerca durante gran parte del encuentro, Michigan fue más efectivo desde la línea de tiros libres y ejecutó mejor en los minutos finales. Un triple clave en el cierre terminó de inclinar la balanza a favor de los Wolverines.

Con su triunfo los Wolverines se convirtieron en el primer equipo en vencer a los Huskies a partir del Sweet 16 en adelante desde que Michigan State los venció en el Final Four del 2009.

Para Lendeborg , el campeonato representa la culminación de una temporada brillante en la que fue uno de los jugadores más completos del país. Incluso limitado físicamente, su impacto en ambos lados de la cancha volvió a ser evidente en el escenario más grande del baloncesto universitario.

"Me siento terrible ahora mismo, me siento muy débil ahora mismo", expresó Lendeborg and medio tiempo. "No puedo hacer nada, jugué muy suave en la primera mitad."

En la derrota el mejor anotador fue Alex Karaban que terminó con un doble-doble de 17 puntos y 11 rebotes.

Con esta victoria, Michigan conquista su segundo título nacional y pone fin a una larga sequía para la conferencia Big Ten, reafirmando además el valor de un grupo que combinó talento, resiliencia y carácter en el momento decisivo.