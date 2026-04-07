San Antonio anuncia que Wembanyama tiene una contusión en las costillas

El pívot de los San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, no regresó en la segunda mitad de la victoria del lunes 115-102 ante los Philadelphia 76ers debido a una contusión en la costilla izquierda, informó el equipo, según Jared Weiss de The Athletic.

Wembanyama aparentemente sufrió la lesión en el segundo cuarto tras recibir un codazo del alero de los 76ers, Paul George. Permaneció en el suelo con evidentes gestos de dolor antes de ponerse de pie.

La estrella de 7 pies y 4 pulgadas fue brevemente al vestuario de los Spurs, pero regresó en ese mismo segundo cuarto. Sin embargo, no jugó después del descanso y fue sustituido por Luke Kornet.

Los Spurs se fueron al medio tiempo con ventaja de 62-55 sobre los Sixers. Wembanyama registró 17 puntos, cinco rebotes y tres bloqueos en casi 16 minutos de acción.

Gran temporada

El dos veces All-Star promedia 24.9 puntos, 11.6 rebotes, 3.1 asistencias y lidera la liga con 3.1 bloqueos por partido en esta temporada.

Una lesión en la última semana de la fase regular podría costarle a Wembanyama la oportunidad de calificar para los premios de final de temporada de la NBA. Necesita jugar al menos 20 minutos en uno de los tres partidos restantes de San Antonio para alcanzar el mínimo de 65 juegos requeridos.

Los Spurs recibirán a los Portland Trail Blazers y a los Dallas Mavericks antes de cerrar la temporada regular el domingo ante los Denver Nuggets.