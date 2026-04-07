×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Yaxel Lendeborg
Yaxel Lendeborg

Yaxel Lendeborg dejó millones en la mesa... y ganó el título de la NCAA

Lendeborg rechazó esa propuesta y optó por jugar en Michigan, decisión que, según explicó, respondió a criterios deportivos y de desarrollo a largo plazo

    Expandir imagen
    Yaxel Lendeborg dejó millones en la mesa... y ganó el título de la NCAA
    Yaxel Lendeborg, número 23 de los Michigan Wolverines, habla durante la conferencia de prensa tras derrotar a los UConn Huskies por 69-63 en la final del Campeonato Nacional del Torneo de Baloncesto Masculino de la NCAA de 2026 en el Lucas Oil Stadium el 6 de abril de 2026 en Indianápolis, Indiana. (AFP)

    El dominicano Yaxel Lendeborg participó en el Final Four de la NCAA 2026 en medio de uno de los casos más visibles del nuevo modelo económico del baloncesto universitario, marcado por los contratos de imagen y patrocinio (NIL).

    De acuerdo con datos divulgados por medios deportivos, Lendeborg recibió entre 2 y 3 millones de dólares por su temporada con la Universidad de Michigan, cifra vinculada a acuerdos NIL y beneficios asociados al programa. Otros reportes sitúan el paquete total, incluyendo ingresos adicionales y reparto interno, en torno a los 5 millones de dólares .

    El propio jugador confirmó que tuvo sobre la mesa una oferta mayor para cambiar de universidad. Según declaró a The Associated Press, la Universidad de Kentucky le propuso un acuerdo de entre 7 y 9 millones de dólares para que se transfiriera a ese programa.

    RELACIONADAS

    Rechazó la propuesta

    Lendeborg rechazó esa propuesta y optó por jugar en Michigan, decisión que, según explicó, respondió a criterios deportivos y de desarrollo a largo plazo.

    • La temporada terminó con su participación en el Final Four y el título nacional con Michigan, en un contexto donde el sistema NIL ha elevado de forma significativa los ingresos de jugadores universitarios, incluso por encima de contratos iniciales proyectados en ligas profesionales.

    El caso de Lendeborg refleja dos cifras concretas dentro del torneo: un ingreso estimado de 2 a 3 millones de dólares en la NCAA y una oferta rechazada que alcanzaba hasta 9 millones de dólares, una de las más altas reportadas para un jugador universitario en el período reciente.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.