Yaxel Lendeborg dejó millones en la mesa... y ganó el título de la NCAA

Yaxel Lendeborg, número 23 de los Michigan Wolverines, habla durante la conferencia de prensa tras derrotar a los UConn Huskies por 69-63 en la final del Campeonato Nacional del Torneo de Baloncesto Masculino de la NCAA de 2026 en el Lucas Oil Stadium el 6 de abril de 2026 en Indianápolis, Indiana. ( AFP )

El dominicano Yaxel Lendeborg participó en el Final Four de la NCAA 2026 en medio de uno de los casos más visibles del nuevo modelo económico del baloncesto universitario, marcado por los contratos de imagen y patrocinio (NIL).

De acuerdo con datos divulgados por medios deportivos, Lendeborg recibió entre 2 y 3 millones de dólares por su temporada con la Universidad de Michigan, cifra vinculada a acuerdos NIL y beneficios asociados al programa. Otros reportes sitúan el paquete total, incluyendo ingresos adicionales y reparto interno, en torno a los 5 millones de dólares .

El propio jugador confirmó que tuvo sobre la mesa una oferta mayor para cambiar de universidad. Según declaró a The Associated Press, la Universidad de Kentucky le propuso un acuerdo de entre 7 y 9 millones de dólares para que se transfiriera a ese programa.

Rechazó la propuesta

Lendeborg rechazó esa propuesta y optó por jugar en Michigan, decisión que, según explicó, respondió a criterios deportivos y de desarrollo a largo plazo.

La temporada terminó con su participación en el Final Four y el título nacional con Michigan, en un contexto donde el sistema NIL ha elevado de forma significativa los ingresos de jugadores universitarios, incluso por encima de contratos iniciales proyectados en ligas profesionales.

El caso de Lendeborg refleja dos cifras concretas dentro del torneo: un ingreso estimado de 2 a 3 millones de dólares en la NCAA y una oferta rechazada que alcanzaba hasta 9 millones de dólares, una de las más altas reportadas para un jugador universitario en el período reciente.