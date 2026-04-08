Doc Rivers sugiere que se podría retirar como dirigente en la NBA

El entrenador en jefe de los Bucks de Milwaukee, Doc Rivers, reacciona a una llamada de falta contra un jugador de los Bucks, en un partido de la NBA. ( FUENTE EXTERNA )

El legendario Doc Rivers parece estar preparando el terreno para colgar la pizarra.

Antes del compromiso del martes frente a Brooklyn, el actual estratega de los Milwaukee Bucks dejó entrever que sus días como entrenador jefe podrían estar contados, motivado principalmente por el deseo de dedicar tiempo a sus siete nietos.

"Me duele cada vez que me pierdo el Día de los Abuelos en sus escuelas... pueden sacar sus propias conclusiones", confesó el técnico de 64 años.

La declaración llega en un momento crítico para la franquicia. Con un balance negativo de 31-48, los Bucks de esta temporada representan apenas el segundo equipo en las últimas 19 campañas de Rivers que se queda fuera de la postemporada.

Este fracaso deportivo ha disparado los rumores de una posible separación o reestructuración en la organización, con reportes que sugieren que Rivers podría saltar a una oficina administrativa, dejando la vacante para figuras como Taylor Jenkins.

Ya es leyenda

Rivers, quien será exaltado al Salón de la Fama Naismith en agosto, posee un currículum envidiable que incluye el anillo de campeón con Boston en 2008 y 1,193 victorias, cifra que lo sitúa como el sexto entrenador más ganador de la historia y el número uno entre los activos.

A pesar de que aún le resta un año de contrato, el gerente general Jon Horst evitó garantizar su permanencia, limitándose a decir que "resolverán todo bastante pronto".

Tras 27 temporadas dirigiendo al más alto nivel en equipos como Orlando, Boston, Filadelfia y los Clippers, el destino de Rivers parece alejarse de la tensión de la duela para buscar la tranquilidad del hogar.

Mientras la gerencia de Milwaukee define el rumbo para el 2026-27, el mundo del baloncesto se prepara para la posible salida de una de sus mentes más influyentes de las últimas tres décadas.