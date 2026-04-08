×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Néstor Ché García
Néstor Ché García

El "Che" García asume el mando del Gran Canaria sin soltar a la Selección Dominicana

El estratega argentino llega a la Liga Endesa de España con la misión de salvar al equipo claretiano

    Expandir imagen
    El Che García asume el mando del Gran Canaria sin soltar a la Selección Dominicana
    El dirigente del equipo dominicano de baloncesto, Néstor "Ché" García. (FUENTE EXTERNA)

    El  Gran Canaria hizo oficial este miércoles el fichaje de Néstor "Che" García, quien llega al baloncesto español con un objetivo de urgencia: asegurar la permanencia del equipo en la élite.

    El experimentado técnico argentino, que viene de dirigir a los Piratas de La Guaira en Venezuela, firmó un acuerdo que lo vincula al club hasta el final de la presente temporada.

    A pesar de su nuevo reto en Europa, García no abandonará su cargo como seleccionador nacional de la República Dominicana, puesto que ocupa desde 2022.

    Desde la organización canaria se resaltó la brillante trayectoria del "Che" con el equipo tricolor, calificando como hitos históricos las clasificaciones a los Mundiales de 2019 y 2023, especialmente el épico triunfo ante Argentina que selló el boleto a la última cita mundialista.

    Dilatada carrera

    Con más de tres décadas de experiencia, García ha levantado trofeos en las ligas de Argentina, Venezuela y Uruguay, además de conquistar certámenes internacionales de prestigio como la Liga de las Américas y la Copa Intercontinental.

    • Como seleccionador, sus vitrinas lucen títulos sudamericanos con Argentina y Venezuela, a quienes también llevó a los Juegos Olímpicos de Río 2016.
    RELACIONADAS
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.