Héroes de Moca: ilusión, identidad y ambición en su debut en la LNB

Eloy Vargas fue transferido desde los Leones de Santo Domingo a los Héroes de Moca en el mes de marzo. ( FUENTE EXTERNA )

La provincia Espaillat se apresta a vivir un nuevo capítulo en su rica historia deportiva.

El próximo martes, Héroes de Moca saldrá a la cancha por primera vez en la Liga Nacional de Baloncesto (LNB), cuando reciba a Marineros de Puerto Plata en el Polideportivo Moca 85, marcando el inicio de una franquicia que nació del esfuerzo, planificación y un fuerte arraigo con su comunidad.

La llegada de los Héroes se constituye en la primera expansión de la LNB en sus 16 años de historia, uniéndose al Distrito Nacional, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, La Romana, La Vega, Santiago, San Francisco de Macorís y Puerto Plata como ciudades anfitrionas de la liga profesional de baloncesto.

"Esto es un paso trascendental. Quizás hoy no todos lo dimensionan, pero en 10 o 15 años se valorará lo que significa que Moca tenga un equipo en la liga profesional", expresó a Diario Libre el gerente de operaciones del equipo, Jaime Rodríguez.

El proyecto no surgió de la noche a la mañana. Con el senador Carlos Gómez como mecenas, la idea tomó forma tras años de gestiones y terminó de concretarse en enero de 2025, cuando la LNB aprobó la franquicia.

Desde entonces, el reto ha sido mayúsculo: armar un equipo competitivo en tiempo récord.

Una meta realista

Aunque reconoce el entusiasmo del público mocano, Rodríguez prefiere mantener los pies sobre la tierra en lo deportivo.

"Si logramos clasificar a la fase eliminatoria y competir por llegar a semifinales, sería una temporada exitosa para una franquicia de expansión", afirmó.

La realidad es que el equipo parte en desventaja estructural, como ocurre en estos procesos, pero el objetivo es claro: competir desde el primer día.

Su identidad

Los Héroes apostaron por una mezcla de talento local, veteranía y juventud. En el draft de expansión seleccionaron un jugador no protegido de cada franquicia, pero también fueron agresivos en el mercado.

Entre sus principales adquisiciones figuran el centro mocano Eloy Vargas y el armador Jaison Valdez, ambos adquiridos desde los Leones de Santo Domingo, así como Oliver Ferreiras, procedente de los Cañeros del Este. A estas transacciones se suma la llegada del tirador Luis Reynoso en otro movimiento con los Leones.

"Queríamos fortalecer la identidad del equipo. En esta liga, el factor local sigue siendo clave para conectar con el fanático", explicó Rodríguez.

Refuerzos y dirigencia

Caleb Huffman, un guard de 6´4", y Jack Clark, delantero de 6´8" que viene de accionar en la G-League con los Santa Cruz Warriors, son los refuerzos anunciados.

En el banquillo estará Jonathan Sarnelli, dirigente mocano que se coronó campeón en 2024 con los Titanes del Distrito.

"Entendimos que Jonathan, además de su capacidad, representaba ese equilibrio entre identidad local y competitividad", concluyó Rodríguez.

Una ciudad que responde

La respuesta del público ha sido inmediata. Según Rodríguez, la expectativa en Moca es evidente en cada rincón, con fanáticos mandando a hacer camisetas y preguntando constantemente por los abonos.

"Eso es una algarabía. Hay mucha emoción. La gente se ha identificado con el equipo desde antes de debutar", aseguró.

Algo más allá del baloncesto

Los Héroes trabajan contra el tiempo para crear una experiencia completa para el fanático, que incluya animación, interacción y actividades previas a los partidos.

El Polideportivo Moca 85 tiene capacidad para alrededor de 1,700 personas, con precios accesibles que van desde 100 pesos en gradas hasta unos 1,200 pesos en asientos cercanos al tabloncillo.

Aunque Moca tiene rivalidades naturales con Santiago y La Vega, Rodríguez anticipa que el principal duelo será con los Titanes de San Cristóbal, tomando en cuenta la histórica rivalidad entre ambas ciudades en el fútbol.