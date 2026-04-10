Los Knicks tumban a Celtics y mantienen la pelea por segundo lugar del Este; Towns anota. 16

Los New York Knicks vencieron este jueves 112-106 a los Boston Celtics en un intenso duelo entre aspirantes de la Conferencia Este de la NBA, mientras Los Angeles Lakers de LeBron James derrotaron a unos Golden State Warriors huérfanos de Stephen Curry.

A continuación las escenas principales de la penúltima jornada de la temporada regular de la NBA.

Hart decide; Towns un doble doble

Ante su público en el Madison Square Garden, los Knicks lograron un triunfo que pone presión a los Celtics para el fin de semana de cierre de la fase regular.

Boston, que tiene un registro de 54 victorias y 26 derrotas, confiaba en distanciarse este jueves de los Knicks (52-28) y asegurar la segunda plaza de la Conferencia Este, por detrás de los inalcanzables Detroit Pistons (58-22).

Pero con Nueva York acechando, los Celtics tendrán que emplear probablemente a sus figuras en sus últimos compromisos, el viernes ante los New Orleans Pelicans y el domingo frente a los Orlando Magic.

Jayson Tatum estuvo este jueves en cancha 40 minutos para compensar la ausencia de su socio, Jaylen Brown, por una tendinitis en el tendón de Aquiles.

Tatum terminó con 24 puntos, 13 rebotes y 8 asistencias en su primer partido en el Madison desde la rotura del tendón de Aquiles que sufrió en esa cancha en mayo de 2025 en un partido de playoffs.

El alero, que estuvo en rehabilitación hasta el pasado marzo, ejerció el rol de creador de juego para unos Celtics que encontraron en el banco a sus otras dos armas ofensivas: los escoltas Payton Pritchard (23 puntos) y Baylor Scheierman (20).

Este duelo de máxima igualdad, con hasta 16 cambios de liderato en el marcador, se definió en el último minuto con dos fulminantes triples de Josh Hart.

"Me gustó cómo nos mantuvimos consistentes con lo que estábamos haciendo. Seguimos peleando, mantuvimos la calma y encestando tiro tras tiro", declaró Jalen Brunson, autor de 25 puntos y 10 asistencias para los locales.

Karl-Anthony Towns anotó 16 puntos y 12 rebotes en 30 minutos de acción.

Rockets presionan a Nuggets

En el Oeste, los Houston Rockets sumaron su octava victoria seguida al batir 113-102 a los Philadelphia 76ers.

Kevin Durant, con 29 puntos, permanece encendido en el intento del equipo texano por desbancar a última hora a los Denver Nuggets del tercer lugar de la conferencia.

Con dos partidos por disputar, los Nuggets de Nikola Jokic mantienen un triunfo de ventaja sobre los Rockets pero afrontan un calendario mucho más complicado este fin de semana.

LeBron guía a Lakers ante Warriors

En caso de permanecer en la cuarta plaza, los Rockets chocarán en primera ronda contra los Lakers, un equipo herido por las recientes bajas indefinidas de Luka Doncic y Austin Reaves.

Después de tres derrotas seguidas, la franquicia angelina se tomó un respiro la noche del jueves al vencer con comodidad en la cancha de los Warriors por 119-103.

Los Warriors, encadenados en el décimo lugar del Oeste, dieron descanso a gran parte de sus titulares, privando a los aficionados de otro reencuentro entre Stephen Curry y LeBron James, las figuras que han marcado la última década de la NBA.

Curry vio el partido desde el banco de los Warriors como medida de precaución por la lesión de rodilla que lo dejó fuera de combate entre febrero y marzo.

LeBron, que conversó animadamente con su amigo Curry sobre la pista, sí se vistió de corto para liderar el triunfo angelino con 26 puntos y 11 asistencias.

"Fue una victoria muy profesional, entendiendo lo que afrontamos ahora mismo y la semana que hemos tenido", dijo King James, que siguió jugando después de lastimarse la mano derecha en un espectacular tapón contra el tablero en el tercer cuarto.