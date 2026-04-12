Cañeros del Este conectan con la niñez romanense en campamento "Cañeros Kids"

Imágenes de las clínicas realizadas por los jugadores de los Cañeros del Este en el campamento Cañeros Kids ( FUENTE EXTERNA )

Los Cañeros del Este realizaron este sábado 11 de abril, en el techado del Club Quisqueya, el campamento "Cañeros Kids", con la participación de niños y adolescentes de diversos clubes de esta ciudad, quienes compartieron con jugadores, técnicos y directivos del equipo.

"Estamos súper contentos de tener la oportunidad de realizar esta actividad tan constructiva, en la cual conectamos con la comunidad y devolvemos un poco de tanto que nos da, elevando además a nuestro equipo como marca de cara a su provincia, La Romana", expresó la gerente general del conjunto, María Octavia Rodríguez, al concluir el campamento.

Los infantes recibieron indicaciones del cuerpo técnico de Cañeros del Este, encabezado por su dirigente Emanuel Alonzo, asistido por Ramón Ruiz y Anardo Zorrilla, junto a los preparadores físicos y jugadores del conjunto.

Reacciones de jugadores y directivos tras la actividad

"Esta actividad fue excelente, tuvo mucha intensidad y, como jugadores, ayudamos a los muchachos, que se divirtieron muchísimo. Nos sentimos contentos de que la hayan pasado bien en este mini campamento y agradecidos con todos los que pudieron venir", indicó en entrevista el jugador Eusebio Suero.

"Este mini campamento me trae muchos recuerdos, porque así inicié yo en esta cancha de Quisqueya, donde crecí jugando baloncesto. Se siente bien estar rodeado de estos niños y de verdad que la pasamos genial compartiendo este rato con ellos", expresó el primer pick del equipo, Breylin García.

"Le damos las gracias al staff de los Cañeros por este mini campamento que nos han traído aquí. Ha sido de mucha valía para los niños y para esta comunidad, e instamos desde ahora a toda La Romana a apoyar a los Cañeros en esta próxima temporada de la LNB", puntualizó el presidente del Club Quisqueya, Kelly Horford.

Cañeros arrancó sus entrenamientos el pasado miércoles 1 de abril, y desde entonces ha practicado sin descanso en busca de presentar un equipo competitivo de cara al inicio de la temporada 2025, que comenzará el 14 de abril.