Azzi Fudd es escogida por las Wings de Dallas como número uno del draft de la WNBA

Azzi Fudd se dirige a Dallas como la primera selección del draft de la WNBA, con un contrato de 500.000 dólares esperándola.

"No sé si tengo palabras para describir lo que sentí", dijo Fudd sobre su selección. "Creo que aún no lo asimilo del todo. Es algo que jamás hubiera imaginado. Estar sentada con mi familia, con Morgan (Valley), escuchar mi nombre, subir al escenario... ¡Qué sensación tan surrealista!".

Fudd volverá a formar pareja con su excompañera de los Huskies, Paige Bueckers, quien fue la primera selección de las Wings el año pasado. Bueckers, quien junto con Fudd le dio a UConn un récord de siete primeras selecciones, estuvo presente en el draft junto con las compañeras de Fudd en los Huskies.

Fudd ganará la cifra récord de 500.000 dólares en su primera temporada, tras la firma de un nuevo convenio colectivo entre la liga y la WNBPA que elevó el límite salarial de la WNBA a 7 millones de dólares en 2026, frente a los poco más de 1,5 millones de la temporada pasada.

"Paige es una jugadora increíble, todo el mundo lo sabe", dijo Fudd. "Jugar al baloncesto con ella es muy fácil".

Las estrellas de UCLA, Lauren Betts y Gabriela Jaquez, fueron seleccionadas entre las cinco primeras, poco más de una semana después de liderar a las Bruins a su primer campeonato de la NCAA.

Su compañera de equipo, Kiki Rice, fue seleccionada en sexto lugar por Toronto, la primera elección de la franquicia de expansión.

El Tempo eligió tener la selección más alta en el draft universitario tras ganar un sorteo, lo que le dio al Portland Fire la primera elección en el draft de expansión a principios de este mes.

UCLA rompió el récord de UConn de tener cuatro jugadoras seleccionadas en la primera ronda, una marca que las Huskies establecieron en 2002, cuando Angela Dugalic fue seleccionada en noveno lugar por Washington —repitiendo equipo con Betts— y Gianna Kneepkens fue elegida por Connecticut con la última selección de la primera ronda.

Resultados de la primera ronda del draft de la WNBA 2026

Azzi Fudd, Dallas Wings Olivia Miles, Minnesota Lynx Awa Fam Thiam, Tormenta de Seattle Lauren Betts, Washington Mystics Gabriela Jáquez, Chicago Sky Kiki Rice, Tempo de Toronto Iyana Martín Carrión, Bomberos de Portland Flau'jae Johnson, Golden State Valkyries Angela Dugalic, Washington Mystics Raven Johnson, Fiebre de Indiana Cotie McMahon, Washington Mystics Nell Angloma, Connecticut Sun Madina Okot, Sueño de Atlanta Taina Mair, Tormenta de Seattle Gianna Kneepkens, Connecticut Sun

"Me siento muy afortunado y agradecido de llegar en este momento", dijo Flau'jae Johnson, la octava selección del draft, quien jugó en Golden State antes de ser traspasado a Seattle.

Los jugadores seleccionados en la segunda y tercera ronda ganarán 270.000 dólares, una cifra superior al salario máximo anterior del antiguo convenio colectivo.

"Es la trigésima temporada. Mi objetivo es dejarlo mejor de como lo encontré. Es una cuestión de gratitud, pero también de responsabilidad. La asumo con total entrega".