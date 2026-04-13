Arranca la LNB 2026 con nueva franquicia y doble jornada inaugural

Imagen panorámica del Palacio de los Deportes Fernando Teruel de la ciudad de La Vega durante la celebración de un partido de los Reales de La Vega ( FUENTE EXTERNA )

La emoción del baloncesto profesional en la República Dominicana regresa este martes 14 de abril con el inicio de una nueva temporada de la Liga Nacional de Baloncesto (LNB), que arranca con una doble cartelera y el atractivo adicional de una expansión histórica.

La jornada inaugural tendrá como protagonista el debut de los Héroes de Moca, nueva franquicia que se integra al circuito como la primera expansión en los 16 años de historia de la liga con el centro de la selección nacional, Eloy Vargas en cancha.

El conjunto mocano recibirá a los Marineros de Puerto Plata en el Polideportivo Moca 85, a partir de las 8:00 de la noche.

La inclusión de los Héroes marca un paso importante en el crecimiento de la LNB, ampliando el alcance del baloncesto profesional en el país y generando grandes expectativas en la provincia Espaillat.

"La llegada de la franquicia de Moca a la Liga Nacional de Baloncesto es un gran paso de oportunidad para el baloncesto en la República Dominicana", expresó Antonio Mir, presidente de la LNB, a Diario Libre.

"Yo creo que es un paso importante para el desarrollo de nuestra liga, por el proyecto que va a desarrollar este grupo empresarial en esta ciudad, que pudo cumplir con todo lo que la liga trazó para poder otorgar una franquicia en una sede importante para el baloncesto dominicano, como es la provincia de Moca", agregó.

En el otro encuentro de la fecha, en una reedición de la Serie Final del 2025, los bicampeones Titanes de San Cristóbal con Jonathan Araujo y Randy Bautista liderando a los jugadores nativos, iniciarán la defensa de su corona cuando enfrenten a los Metros de Santiago en el Polideportivo de San Cristóbal, en un duelo que promete intensidad desde el salto inicial, a partir de las 8:30 de la noche.

Formato de competencia

En cuanto al formato de competencia, la temporada regular estará compuesta por 16 partidos para cada equipo, enfrentándose dos veces contra cada rival, en ida y vuelta. Al finalizar esta fase, los seis mejores conjuntos avanzarán a la ronda de eliminación, arrastrando su récord, para medirse nuevamente dos veces (ida y vuelta) ante cada rival para totalizar 10 encuentros.

De ahí saldrán los cuatro semifinalistas, que se enfrentarán en una serie bajo el formato 5-3, el primero contra el cuarto y el segundo contra el tercero, mientras que la gran final se disputará al mejor de siete partidos para definir al campeón de la campaña.

Con nuevos protagonistas, equipos consolidados y una estructura competitiva exigente, la LNB se prepara para ofrecer otro torneo lleno de emociones y un gran nivel de juego en el tabloncillo dominicano.

Localidades de juego

Titanes de San Cristóbal : Polideportivo de San Cristóbal

: Polideportivo de San Cristóbal Leones de Santo Domingo : Club San Carlos

: Club San Carlos Soles del Este : Polideportivo Rolando Ramírez

: Polideportivo Rolando Ramírez Héroes de Moca : Polideportivo Moca 85

: Reales de La Vega : Palacio de los Deportes Fernando Teruel

: Palacio de los Deportes Fernando Teruel Metros de Santiago : Arena del Cibao Óscar Gobaira

: Arena del Cibao Óscar Gobaira Marineros de Puerto Plata : Polideportivo Fabio Rafael González

: Polideportivo Fabio Rafael González Gigantes de San Francisco : Polideportivo Mario Ortega



: Polideportivo Mario Ortega Cañeros del Este: Polideportivo Eleoncio Mercedes