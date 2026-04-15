Metros y Marineros logran triunfos en la jornada inaugural de la LNB

Momento de acción del partido entre Metros de Santiago y los Titanes de San Cristóbal en el Polideportivo de San Cristóbal ( FUENTE EXTERNA )

Los Metros de Santiago presentaron buenas credenciales al obtener una holgada victoria 99 por 63 sobre los Titanes del Sur en partido del inicio de la Súper Liga LNB celebrado este martes en el Polideportivo de esta ciudad.

Desde los últimos cuatro minutos y dos segundos del segundo cuarto, los Metros ofrecieron cátedra en ambos lados de la cancha al firmar una corrida 16-0 y otra de 13-2 en los primeros 5:29 del tercer período.

Los Metros ganaron los parciales con anotación de 20-19, 26-10, 26-16 y 25-18, donde los 12 jugadores anotaron por lo menos un punto.

Los más destacados a la ofensiva por la causa ganadora fueron Adris de León, con 16 puntos; Florent Thamba, con 12 tantos y 15 rebotes; Brahian Méndez y Raimer Santana aportaron 13 cada uno; Anthony Fairley agregó 19 con 11 rebotes.

Por los Titanes, Shawn Williams anotó 16 puntos y Savier Reyes terminó con 14 tantos. Los locales tiraron para un 38 por ciento de campo (23 de 61 intentos), con 28 rebotes y 13 asistencias, mientras que los Metros lanzaron para un 55 por ciento (36 de 66), con 41 rebotes capturados.

Marineros arrancan ganando

Un triple de Emmanuel Omogbo en el último segundo del último cuarto dio a los Marineros de Puerto Plata una victoria 89-86 sobre los Héroes de Moca, en la jornada de apertura de la temporada 2026 de La Súper Liga de la LNB celebrada en el Polideportivo Moca 85.

Los Héroes habían empatado la pizarra 86-86 con dos tiradas libres de John Clark Jr. faltando 21 segundos, dejando la última posesión a los Marineros. Omogbo, recibió completamente solo un pase de Reggie Hudson en el lateral izquierdo y sin problemas convirtió el tiro ganador.

Omogbo brilló 19 unidades y 10 rebotes para los Marineros (1-0), seguido por 18 puntos y 8 tableros de Richard Polanco. Andrés Fulgencio consiguió 14 unidades, Luis Morel 13 y Hudson 6 con 9 asistencias y 2 robos.

Por los Héroes (0-1), en su primer compromiso de su historia en la LNB y ante un gran público, Clark Jr. fue el mejor con 18 tantos, 7 capturas y 3 asistencias, Caleb Huffman también consiguió 18 en anotación, Robert Glenn agregó 12, Eloy Vargas 11 con 10 rebotes y Kevin Obanor 11 con igual número de tableros.

La primera anotación de Moca en el circuito de primera división llegó con 8:57 del primer cuarto, con una bandeja anotada por Valdez.

Los locales se vieron arriba 18-7, tras una canasta de Clark Jr., restando 4:26, pero Feliz completó un rally de 7-0 para Puerto Plata, que se acercó 18-14 con 2:59. Moca ganó 26-22 el parcial.

Jornada de este miércoles

Los Leones jugarán ante los Gigantes Basketball Club, a las 8:00 de la noche, en el Club San Carlos, mientras que los Reales de La Vega reciben a los Cañeros del Este en el Palacio de los Deportes Fernando Teruel.