Orlando Antigua sobre colaborar con selección de basket: "Siempre estoy aquí disponible"

Orlando Antigua es coach asociado en la Universidad de Illinois. ( CORTESÍA DE ORLANDO ANTIGUA )

Orlando Antigua mantiene las puertas abiertas con la selección nacional de baloncesto en el rol que sea necesario.

Su agenda en el baloncesto universitario de Estados Unidos ha sido un factor que lo mantiene algo alejado de colaborar con el equipo nacional de mayores, luego de ocupar ese puesto en 2013-2015.

La disponibilidad para el exjugador de 6-7 está. El tiempo no. "Me han preguntado de ser parte del grupo técnico y lo único que ha sido es el tiempo que requiere uno y cuando son las ventanas para poder ayudar", explica Antigua desde Estados Unidos.

"Pero siempre estoy aquí disponible de hacer lo que podría a todos los niveles de la selección", subrayó

El jugador mantiene el seguimiento en los diferentes torneos internacionales del equipo nacional. "Yo siempre estoy atento a la selección y a todo lo que está pasando", dijo Antigua.

Siempre que su agenda se lo permite, Antigua asegura seguir todos los partidos de la tricolor.

"Yo soy un fanático de la selección sea cuando estaba como coach o sea ahora o como exjugador de la selección", dijo el coach asociado de la Universidad de Illinois.

Contacto con RD

Néstor -Che- García ocupa el puesto de dirigente titular y aunque no tiene a Antigua dentro de sus asistentes, entre el argentino y el dominicano se mantiene el contacto.

"Yo me mantengo en comunicación con el Che, quien ha hecho un tremendo trabajo (pero también) con (el presidente de la Federación) Rafael Uribe y (el vicepresidente) Junior Páez", destaca Antigua.

"Esa es mi selección y yo la apoyo, la respaldo", agregó.

Yaxel y jugar FIBA

El integrante del quinteto estrella de la NCAA, Yaxel Lendeborg tiene el visto bueno de Antigua como para jugar el estilo FIBA y lo que puede aportar a la selección nacional.

"Sería tremendo tremendo jugador. Porque él juega ese estilo (FIBA)", reconoce Antigua. Y entonces ofrece los detalles: "Él maneja la bola, tira la bola, defiende, tiene buen tamaño, puede jugar varias posiciones. Te juega de uno a cinco.", define el coach. b

¿Y sobre la NBA? Sin muchos rodeos Orlando vislumbra a Lendeborg, hijo del exselección nacional, Okari Lendeborg con un puesto en el mejor baloncesto del mundo. "Ese sería el próximo dominicano que jugará en la NBA". Y remacha: "Sin duda. Sin duda".