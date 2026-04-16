Jean Montero aterriza en la Euroliga triturando las marcas de dominicanos

Jean Montero (derecha) ha recibido ofertas para jugar una temporada en la NCAA. ( FUENTE EXTERNA )

Acostumbrado a triturar marcas de precocidad desde niño, Jean Montero ha repetido el libreto en la Euroliga, la segunda competición de clubes de más nivel en el planeta tras la NBA, y este jueves tomará un vuelo de Valencia a Dubái para el viernes finalizar una fase regular a la que llega con los bonos en las nubes.

Antonio “Chicho” Sibilio (FC Barcelona) y José “Grillo” Vargas (Macabi Tel Aviv) disputaron el principal torneo internacional del Viejo Continente, pero desde que este mutó a Euroliga en 2001 son siete los quisqueyanos que han pasado por él: los hermanos Ricardo y Jeffrey Greer, James Feldeine, Edgar Sosa, Eulis Báez, Andrés Feliz y Montero.

Ninguno tuvo una temporada como la del fenómeno de Villa Juana. Montero, un armador natural que comparte la posición con la de escolta, llega a la jornada final ante el Dubái Basketball con 429 puntos en 31 partidos, el que más ha anotado en una campaña entre los matriculados como dominicano.

Lejos de los 325 de Feldeine en la campaña 2017-2018 con el Estrella Roja de Belgrado serbio.

Sus 143 asistencias también es el mayor número entre sus paisanos, al igual que los nueve balones bloqueados. Como rebotero, sus 89 solo quedan detrás de los 134 que capturó Ricky Greer en la 2006-2007 con el Pau-Orthez francés.

Con un Valencia Basket (24-13) que como segundo entre 20 equipos ya tiene su boleto asegurado a los playoffs, Montero promedia 13.8 puntos (cifra máxima para un duartiano) en solo 22 minutos de juego, 4.6 asistencias y 2.9 rebotes.

La estadística que más atención se presta en Europa es la valoración, una cifra que sale de la suma de métricas positivas a la que se le resta las negativa. Allí Montero alcanza las 16.8, décimo en toda la competición y máximo entre los criollos que la han disputado, por delante de las 16.4 de Greer en 2005-2006 con el Sluc Nancy galo.

El jugador de 6’2 formado en las inferiores del club Domingo Savio (DOSA) figura como el único de los cuatro clubes de la liga ACB que aparece entre los 10 mejor valorado.

En su estreno en la competición, uno que ha coincidido con la apertura de su moderno pabellón (Roig Arena), el Valencia se ilusiona con dar un golpe sobre la mesa. Y Montero es clave en la ecuación.

Las ofertas millonarias

Su primer año en la Euroliga y ser pieza clave también en la liga ACB han pavimentado la pista para que su valor se dispare. Llegan ofertas millonarias de la NCAA para que juegue un año y de clubes de Europa que lo quieren.

En junio, el club español le ató por cuatro temporadas y unos cuatro millones de euros, pero el interés que ha generado, aseguran desde la península ibérica, puede generar reestructuración. Esta semana, los valencianos ataron hasta 2029 al escolta senegalés Brancou Badio, pieza desequilibrante en la estructura.

A Montero le queda un año de elegibilidad para la NCAA, el fin de semana salió la versión de que más de una universidad estaba dispuesta a pagar hasta cuatro millones para llevárselo, pero el jugador descartó la posibilidad de cambio de continente, por el momento.