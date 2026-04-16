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Junior Caminero le cumple a su madre y rescata a Tampa

Marcell Ozuna conectó su primer vuelacercas de la campaña en la derrota de los Piratas de Pittsburgh

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    Junior Caminero le cumple a su madre y rescata a Tampa
    Junior Caminero conectó su cuarto cuadrangular del año. (AFP)

    Junior Caminero conectó un jonrón y los Rays de Tampa anotaron dos veces gracias a boletos con las bases llenas en la novena entrada para remontar y vencer ayer 5-3 a los Medias Blancas de Chicago.

    Detalles de la remontada de los Rays ante Medias Blancas

    "La Máxima" cumplió la promesa que le hizo a su madre de conectar un cuadrangular en el día de su cumpleaños.

    Los Rays (11-7) estuvieron abajo por una carrera en tres ocasiones antes de ponerse al frente ante dos relevistas de los Medias Blancas (6-13), el dominicano Seranthony Domínguez y Lucas Sims.

    Ampliaron a seis juegos su racha de victorias.

    Ozuna conecta el 1ero

    Marcell Ozuna conectó su primer cuadrangular de la temporada y empujó tres vueltas, en la derrota de los Piratas de Pittsburgh 8-7 en 10 entradas, ante los Nacionales de Washington en el PNC Park. 

    Por los Nacionales, Luis García Jr. de 3-0 con una anotada y un remolque y Nassim Núñez de 2-0 con una anotada.

    Actuaciones destacadas en partidos recientes de MLB

    Por los Piratas, Oneil Cruz se fue de 5-2 con un doble, anotó una y empujó una.

    Sánchez da dos hits

    El bateador designado, Gary Sánchez conectó dos hits en la victoria 2-1 de los Cerveceros de Milwaukee sobre los Azulejos de Toronto para elevar su promedio de bate a ,273 en la campaña. 

    Por los Azulejos, Vladimir Guerrero Jr. 4-1; Jesús Sánchez de 3-0 y Eloy Jiménez de 1-0.

    Durán empujó dos

    Ezequiel Durán se fue de 4-2 con un doble, anotó dos, empujó y se robó una base, en la victoria 9-6 de los Vigilantes de Texas ante los Atléticos en partido celebrado en Sacramento. 

    RELACIONADAS
    • La victoria correspondió en labor de relevo a Cal Quantrill (1-0,0.00) y la derrota recayó sobre Justin Sterner (0-2,4.66). 
     
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