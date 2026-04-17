J. B. Bickerstaff de los Pistons es elegido entrenador del año de la NBA

Bickerstaff en un momento de acción en la NBA. ( FUENTE EXTERNA )

J.B. Bickerstaff, de los Detroit Pistons, fue elegido entrenador del año este viernes por la asociación de entrenadores de la NBA (NBCA).

Llegado a Míchigan a mediados de 2025, Bickerstaff guió a los Pistons de regreso a los playoffs el año pasado y dominó la Conferencia Este durante esta temporada regular (60 victorias y 22 derrotas), algo que no sucedía desde 2007.

El estadounidense de 47 años sucede a Kenny Atkinson, entrenador de los Cleveland Cavaliers, como el mejor conductor de la campaña en la liga de baloncesto de Norteamérica.

Tras años de penurias, los Pistons comienzan sus playoffs el domingo y se enfrentarán a los Charlotte Hornets o a los Orlando Magic, que se miden este viernes en el play-in.

Los premios individuales de la NBA, en particular el de entrenador del año, se entregarán durante los playoffs.

La votación de un panel de miembros de los medios concluye este viernes.

Antes de los Pistons

J.B. Bickerstaff forjó su camino en la NBA como uno de los asistentes más respetados antes de consolidarse como entrenador principal.

Inició su carrera en 2004 con los Charlotte Bobcats bajo la tutela de su padre, Bernie Bickerstaff, convirtiéndose en el asistente más joven de la liga con solo 24 años.

Tras pasos por Minnesota y Houston, recibió su primera oportunidad como técnico interino con los Rockets en 2015, logrando un récord de 37-34 y una clasificación a los playoffs.

Posteriormente, se unió a los Memphis Grizzlies, donde nuevamente asumió un rol interino tras el despido de David Fizdale en 2017, ganándose el puesto permanente antes de ser relevado en 2019.

Su etapa más destacada antes de aterrizar en Detroit ocurrió con los Cleveland Cavaliers (2020-2024), donde transformó a un equipo en reconstrucción en un contendiente de la Conferencia Este.

En Cleveland, Bickerstaff lideró al equipo a dos apariciones consecutivas en los playoffs (2023 y 2024), logrando incluso avanzar a la segunda ronda por primera vez en seis años antes de su despido en mayo de 2024.

Su reputación como "constructor de cultura" y desarrollador de talento joven, cimentada en su capacidad para manejar núcleos prometedores, fue precisamente lo que motivó a los Pistons a contratarlo para liderar su nuevo proyecto.