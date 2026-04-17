La NBA llevará a Ciudad de México un partido entre Indiana y Denver en Noviembre

El pívot de los Denver Nuggets, Nikola Jokic, será la gran estrella de la NBA en México. ( FUENTE EXTERNA )

La NBA vuelve a hacer maletas para cruzar la frontera y esta vez trae consigo a la artillería pesada.

La liga anunció este pasado jueves que los Denver Nuggets y los Indiana Pacers serán los protagonistas del NBA Mexico City Game 2026, un enfrentamiento de temporada regular programado para el próximo 7 de noviembre en la Arena CDMX.

El evento no solo destaca por el nivel deportivo, sino por su carga simbólica: será el partido número 35 que se celebra en México desde 1992, superando a cualquier otro país fuera de Estados Unidos y Canadá. Además, por tercer año consecutivo, la duela se encenderá en medio de las festividades del Día de los Muertos, prometiendo una atmósfera vibrante y culturalmente única para los miles de aficionados.

Choque Interesante

La expectativa es máxima gracias a las figuras que pisarán suelo mexicano. Los Denver Nuggets, campeones de 2023, aterrizarán liderados por el tres veces MVP Nikola Jokic y el estelar Jamal Murray.

Por su parte, los Indiana Pacers (monarcas vigentes de la Conferencia Este), harán su debut histórico en la Ciudad de México de la mano de Tyrese Haliburton y el experimentado Pascal Siakam.

Este duelo marca el regreso de los Nuggets a México tras 20 años de su última visita (en Monterrey, 2006) y representa una oportunidad de oro para que los fanáticos de América Latina vean de cerca a la élite del baloncesto mundial.

Último juego

El último partido de la NBA en México se disputó el 1 de noviembre de 2025, donde los Detroit Pistons vencieron a los Dallas Mavericks con un marcador de 122-110.

El encuentro, fue celebrado también en la Arena CDMX, estuvo marcado por la temática del Día de Muertos y contó con la destacada actuación de Jalen Duren, quien anotó 33 puntos para guiar a Detroit a la victoria.

A pesar de las ausencias por lesión de estrellas como Anthony Davis y Kyrie Irving, figuras como Klay Thompson y Cade Cunningham mantuvieron el alto nivel competitivo ante una audiencia entregada.

En términos de impacto, el evento fue un éxito rotundo al registrar una asistencia total de 20,385 espectadores, logrando un lleno absoluto en el recinto.