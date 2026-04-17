Metros y Titanes salieron airosos en la jornada del jueves en la LNB

Momento de acción del partido entre los Metros de Santiago y los Soles del Este en la Arena del Cibao Oscar Gobaira ( FUENTE EXTERNA )

Jordan Hall fabricó 22 puntos y Anthony Fairley 21, en el encuentro en el que los Metros de Santiago superaron 101-95 a los Soles del Este, en la Arena Oscar Gobaira de Santiago.

El triunfo colocó a los Metros con récord de 2-0, mientras que los Soles cayeron en su primer compromiso de la campaña.

Hall lanzó de 14-9 de campo y repartió tres asistencias, mientras que Fairley tiró de 10-8 de campo y de 6-5 desde la línea de lances libres.

Troy Cracknell añadió 16 unidades y tiró de 6-4 en triples, en tanto que Jordan Gerónimo aportó 14 puntos, Florent Thamba terminó con 11 puntos y 14 rebotes y Adris De León repartió 12 asistencias y consiguió cinco tantos.

Por los Soles, Terry Larrier encestó 18 puntos, Tristan Jarrett 17, Daruin Rosario 14, Jonathan Bello 13 con cuatro rebotes y tres asistencias y Jean Quezada 12 unidades con igual número de capturas.

Para ganar el juego, los Metros tuvieron que emplearse a fondo en el último cuarto, ya que los Soles borraron una desventaja de cifras dobles y empataron el marcador 80-80, con un triple de Jarrett.

Una corrida de 13-4 que se completó con un tapeo de Cracknell dio a los de Santiago diferencia de 93-84, la cual jamás se vio amenazada producto de un buen cierre defensivo del equipo amarillo.

Los parciales concluyeron 28-22, 23-25, 27-23 y 23-23 para los Metros.

Reconocimiento

Durante el medio tiempo, los Metros de Santiago rindieron tributo a la trayectoria de Manuel Guzmán, quien se retirará como jugador tras 22 años de trayectoria en el baloncesto dominicano.

Spearman se crece en el último cuarto para dar victoria a Titanes

Restando ocho décimas del último cuarto, Brandon Spearman ejecutó una jugada de tres puntos al anotar una canasta tras una falta personal que cobró efectivamente para llevar a los Titanes del Sur a una victoria 93-90 sobre los Héroes de Moca.

Spearman fue el hombre grande de los de San Cristóbal en la segunda mitad, al anotar 24 de sus 25 puntos en el tramo final, para conducir a los bicampeones nacionales a su primera victoria de la campaña.

Por los Titanes (1-1), Shaun Williams culminó con 16 tantos y Antonio Davis marcó 14 unidades y capturó cuatro rebotes. Randy Bautista registró doble-doble de 11 puntos y 10 asistencias.

Los Héroes (0-2), que caen por segunda ocasión en un partido cerrado, John Clark Jr. anotó 26 puntos, Caleb Huffman añadió 20 con cuatro rebotes, mientras que Eloy Vargas encestó 18 tantos y capturó seis rebotes.

En un cuarto tiempo en que ambos conjuntos no cedían, un triple de Spearman retornaba las esperanzas a los azules, que se ponían ligeramente al frente (87-86) con 1:33 en el reloj, y en una jugada inusual, Eloy encestó un triple que igualaba las acciones a 90, restando 16:5, pero Spearman aparecía con una canasta tras una falta para definir el encuentro.

Jornada de este viernes

Los Marineros de Puerto Plata recibirán a los Cañeros del Este, a las 8:00 de la noche, en el Polideportivo Fabio Rafael González, mientras que los Reales de La Vega visitarán a los Gigantes Basketball Club, a las 8:30 de la noche, en el Pabellón Mario Ortega.