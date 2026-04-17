VIDEO | Los triples de Al Horford que hicieron a los Warriors avanzar en su primer Play-in

Al Horford mientras realiza un lance de tres puntos. ( THEARON W. HENDERSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP )

En una noche que parecía destinada al fracaso para Golden State, la veteranía y el temple del dominicano Al Horford emergieron para rescatar la temporada.

El pívot de Puerto Plata, que apenas sumaba dos puntos saliendo desde la banca, explotó con cuatro triples en los últimos cinco minutos de acción para liderar la remontada de los Warriors 126-121 sobre Los Ángeles Clippers.

La actuación de Horford fue el motor de un parcial definitivo de 27-13 que borró una desventaja de doble dígito en el último cuarto.

Al Horford 14 PTS, 3 REB, 5/8 FG, 4/7 3FG, 0 FTS, 87.5% TS vs Clippers



12 PTS, 4/4 3FG IN THE 4TH. pic.twitter.com/ePlulqVvbf https://t.co/hhojsZCiVt — Basketball Performances (@NBAPerformances) April 16, 2026

El quisqueyano de 39 años terminó con 14 puntos, convirtiéndose en el factor determinante que desquició la defensa angelina y permitió a su equipo avanzar a un duelo de eliminación directa contra los Suns de Phoenix este viernes.

Curry y los Warriors completan la hazaña

Acompañando la ráfaga del dominicano, Stephen Curry demostró por qué apresuró su regreso de una lesión de rodilla.

Curry anotó 35 puntos, incluyendo el triple que sentenció el marcador a falta de 50.4 segundos. "Por esto es que Steph volvió. Si puede competir, va a competir", afirmó el técnico Steve Kerr, quien calificó el triunfo como una "hermosa muestra de voluntad competitiva".

Desarrollo del encuentro

El partido fue una montaña rusa. Los Clippers dominaron gran parte del reloj gracias a Darius Garland y Kawhi Leonard, quienes anotaron 21 puntos cada uno para construir una ventaja de hasta 13 unidades.

Sin embargo, la presión defensiva de Draymond Green sobre Leonard y el aporte ofensivo de figuras como el brasileño Gui Santos (20 puntos) y Kristaps Porzingis (20 puntos) mantuvieron a Golden State al acecho.

Porzingis fue vital al reducir una brecha de nueve puntos a solo tres con menos de nueve minutos por jugar. Aunque Garland respondió momentáneamente, el control se les escapó de las manos a los Clippers en el tramo final, sellando así el fin de su temporada.

Lo que sigue

Los Warriors ahora viajan a Phoenix para determinar quién se queda con el octavo puesto del Oeste y el derecho de enfrentar al Oklahoma City Thunder en la primera ronda de los playoffs.