Gigantes y Marineros logran su segundo triunfo de la campaña

Charles Brown Jr. porta el balón en uno de los partidos de los Gigantes en la Liga Nacional de Baloncesto en su edición 2026. ( FUENTE EXTERNA )

Los Gigantes de San Francisco consiguieron su segunda victoria al imponerse en un disputado duelo 99-95 ante los Reales de La Vega en partido celebrado en el Polideportivo Mario Ortega correspondiente a la ronda regular.

Los Gigantes apretaron en defensa en el tercer y cuarto período para anotarse el triunfo, apoyados en la ofensiva de BJ Fitzjerald, quien anotó 31 puntos con siete rebotes, así como de Luismal Ferreiras, con 21 tantos y 16 balones recuperados.

Charlie Brown aportó 20, mientras que Jordan Davis tuvo 11 y Eddy Mercedes agregó 10 unidades. Los parciales quedaron 28-19, 25-33, 23-17, 24-26.

Por los Reales, Anderson Mirambeaux fue el mejor con 26 puntos, seguido por Keith Williams, con 23, Sekou Sylla tuvo 15 unidades.

Ambos equipos lanzaron excelente detrás del arco. Los dueños de casa lo hicieron para un 53 por ciento (8-15), y los visitantes para un 50 por ciento al convertir ocho de 16 intentos.

Marineros logra su segunda victoria con cinco jugadores en cifras dobles

Los Marineros de Puerto Plata contaron con una repartida ofensiva para lograr su segunda victoria de la temporada, tras vencer 94-85 a los Cañeros del Este en partido efectuado en el Fabio Rafael González.

Los Marineros (2-0), que dominaron cómodamente los tres últimos parciales, contaron con cinco jugadores en cifras dobles en puntos, encabezados por Emmanuel Omogbo, que anotó 18 puntos y capturó siete rebotes, seguido por Andrés Fulgencio, con 16 tantos, cuatro tableros y cinco asistencias. Luis Morel, que aportó 12, mientras que Tony Toney Jr. y Reggie Hudson, añadieron 10 unidades cada uno.

Por Cañeros (1-1), los más destacados fueron Bryan Polanco, con un doble-doble de 21 puntos y 10 rebotes, mientras que Eusebio Suero anotó 20 unidades con 8 tableros.

La ofensiva de los puertoplateños registró 25 asistencias, a pesar de los 44 rebotes que tomaron los romanenses, que perdieron 18 balones.

Jornada de este sábado

Los Leones de Santo Domingo enfrentarán a los Soles del Este, a las 7:00 de la noche, en el Club San Carlos, mientras que los Héroes de Moca visitarán a los Metros de Santiago en la Gran Arena del Cibao, a las 7:30 de la noche.