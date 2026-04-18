El Nápoles cae ante la Lazio y el Inter tiene una autopista hacia el título

Momento del acción del partido de la Serie A entre Nápoles y Lazio ( AFP )

El Nápoles necesita un milagro para conservar su título de campeón de Italia tras su derrota 2-0 en casa ante la Lazio de Roma este sábado, en una 33ª jornada de la Serie A que acerca aún más al Inter de Milán al título.

Detalles del partido entre Nápoles y Lazio

Casi imposible para el equipo sureño adelantar al Inter, vencedor la víspera del Cagliari (3-0) y líder con doce puntos de ventaja, cuando restan cinco jornadas.

En su estadio Diego Armando Maradona, los jugadores de Antonio Conte se hundieron como pocas veces esta temporada y no existieron frente a una Lazio que les infligió su primera derrota liguera en casa desde diciembre de 2024.

Matteo Cancellieri abrió el marcador en el minuto 6 para el mayor estupor de los tifosi napolitanos, que vieron a su portero Vanja Milinkovic-Savic detener un penalti de Mattia Zaccagni (31') y salvar a su equipo, completamente desbordado, ante Cancellieri (35') y Nuno Tavares (43').

Abucheados por sus aficionados cuando se marchaban al vestuario en el descanso, los napolitanos no encontraron respuesta en la segunda parte a pesar de las salidas del campo de los irreconocibles Frank Zambo Anguissa y Kevin De Bruyne.

La Lazio (9º) dobló la ventaja por medio de Toma Basic (57') para encadenar su cuarta victoria consecutiva, confirmando su condición de bestia negra del Nápoles (cuatro triunfos seguidos en la ciudad sureña) y dejar el campeonato prácticamente sentenciado.

A cinco jornadas para el final de la temporada, es decir, un máximo de quince puntos en juego, el Inter aventaja en doce al Nápoles y en quince al AC Milan, que visita el domingo al Verona.

Los Nerazzurri podrían conquistar su 21º Scudetto ya el próximo fin de semana si se imponen en el campo del Torino y si el Nápoles no gana a la Cremonese.

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