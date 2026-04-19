Lanaras se luce en victoria de Cañeros sobre Reales

Rafail Lanaras (16) fue el héroe del triunfo para los Cañeros del Este ( FUENTE EXTERNA )

Rafail Lanaras fue la punta de lanza para que los Cañeros del Este dispusieran 82-71 sobre los Reales de La Vega este domingo, en un encuentro de LNB celebrado este domingo en el Polideportivo Eleoncio Mercedes.

Lanaras ayudó a los Cañeros (1-2) a ganar su primer partido con una actuación de 18 puntos, ocho asistencias, seis rebotes, un robo y un bloqueo, lanzando además de 10-7 desde el campo. Eusebio Suero aportó 17 unidades y se robó tres balones, mientras que Brayan Martínez y Christian Caldwell agregaron 13 en anotación cada uno.

Por los Reales (1-2), Malachi Richardson encabezó a todos los anotadores con 21 tantos, logrando también tres rebotes y dos balones robados. Alanzo Frink añadió 11 puntos y Darius McNeil ocho.

La defensa de los Cañeros fue determinante, ya que provocaron 19 balones perdidos a los veganos.

Un ataque de larga distancia representó la sentencia a favor de los Cañeros. Triples consecutivos de Suero (2) y Logic pusieron el juego 78-66, restando 3:08 del último período.

Dos de esos tiros fueron asistidos por Lanaras. Con 2:25, Martínez hizo un donqueo que alejó 80-66 a los ganadores, quienes de ahí en adelante no tuvieron ninguna complicación.

Martínez, además de los puntos, agregó 6 rebotes, 3 robos, 2 asistencias y 1 bloqueo a su buena participación.

Los parciales concluyeron 28-18, 20-20, 16-18 y 18-15 para los del Este.

Ruíz honrado en el medio tiempo

En el medio tiempo, la franquicia de Cañeros del Este rindió tributo a Ramón Ruíz por sus grandes aportes a la franquicia. El número 6 que vistió con la franquicia naranja fue retirado y se unió a Andy Williams, a quien previamente le habían retirado su número 7.

Los Gigantes mantienen su invicto

El refuerzo Charlie Brown Jr lideró el ataque en la victoria de los Gigantes de San Francisco 104 por 90 ante los Titanes del Sur en partido de la ronda regular celebrado en el Techado Mario Ortega.

Con el triunfo, los Gigantes igualaron en la primera posición, con marca de 3-0, conjuntamente con los Metros de Santiago, mientras que los Titanes figuran con 1-2, en el sexto lugar de la tabla.

Los Gigantes entraron al último cuarto con ventaja de cinco puntos y una corrida 6-0 en los primeros minutos permitió que retomara la ventaja de doble dígito que no perdieron jamás.

Brown Jr. anotó 33 puntos y atrapó ocho rebotes por los Gigantes, que también contaron con el aporte de BJ Fitzgerald, con 21 tantos, cuatro rebotes, cinco asistencias y seis robos de balón; Jordan Davis terminó con 22 unidades, siete rebotes y siete asistencias, mientras que Luismal Ferreiras agregó 11 tantos con ocho balones recuperados.

Por los Titanes, Shawn Williams anotó 20 puntos, seguido por Jhonatan Araujo, con 15 tantos y nueve rebotes, mientras que Xavier Reyes y Jonathan Augustin agregaron 13 cada uno, y Brandon Spearman terminó con 12 tantos.

Los parciales terminaron 30-26, 28-21, 22-28 y 24-15 a favor de los Gigantes, que tiraron para un 58 por ciento de campo (42 de 72), contra un 40 por ciento de los Titanes (29 de 73), y dominaron los rebotes 42-36, así como 23-20 las asistencias.

Jornada de este martes

La Súper Liga de la LNB descansará este lunes, pero retornará el martes con los Metros de Santiago visitando a los Leones de Santo Domingo, a las 8:00 de la noche, en el Club San Carlos, mientras que los Reales de La Vega recibirán a los Titanes del Sur, a las 8:30 de la noche, en el Palacio de los Deportes Fernando Teruel.