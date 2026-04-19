Leones y Metros consiguen victorias en la LNB

Geggie Quezada en gestión ofensiva en el partido de los Leones de Santo Domingo ante los Soles del Este ( FUENTE EXTERNA )

Reggie Quezada, con 34 puntos, comandó la ofensiva de los Leones de Santo Domingo en el triunfo 95-91 sobre los Soles del Este, en partido efectuado en el techado del club San Carlos, en la continuación de La Súper Liga LNB, en opción a la Copa Banreservas.

Quezada lanzó para un 80 por ciento desde el arco de triples, al encestar 4 de 5 intentos, en una noche donde desde el campo tiró para un 57 por ciento (13-23). Además de 8 rebotes, 5 asistencias y 3 robos.

La ofensiva de los capitaleños, que ponen su marca en 1-1, también estuvo respaldada por 18 puntos de Gerardo Suero, quien capturó 7 rebotes; Myles Carter culminó con 10 tantos y 7 tableros.

Por los Soles (0-2), Terry Larrier registró con un doble-doble, 22 puntos y 11 rebotes; Jonathan Bello anotó 17, capturó 4 tableros y repartió 5 balones. Daurin Rosario añadió 14 puntos.

Reconocimiento

Durante el medio tiempo, los Leones entregaron una chaqueta firmada por jugadores y cuerpo técnico en reconocimiento a la carrera del veterano Manuel Guzmán, quien militó con la franquicia hasta 2013 y formó parte del equipo campeón de 2011.

Los Metros lograron el triunto ante los Héroes

Los Metros de Santiago contaron con cuatro jugadores en cifras dobles para continuar invictos al derrotar 91-84 sobre los Héroes de Moca en partido de la ronda regular celebrado este sábado en la Gran Arena Oscar Gobaira de esta ciudad.

El juego colectivo propició que los Metros colocaran su marca en 3-0, mientras que los Héroes cayeron a 0-3.

Los Metros, ganaron con parciales 16-21, 28-21, 22-28, 25-14, sortearon un partido cerrado que tuvo 13 cambios de liderato.

El ataque del equipo de Santiago fue liderado por Jordan Hall, con 16 puntos, ocho rebotes y siete asistencias, seguido por Troy Cracknell, con 13 tantos, Jordan Gerónimo tuvo 12 unidades, con cinco rebotes; Florent Thamba aportó nueve, con ocho rebotes y cuatro asistencias, mientras que Adris de León agregó nueve y siete asistencias.

Por los Héroes, Kevin Obanor anotó 19 puntos y atrapó 11 rebotes, escoltado por Caleb Hoffman, con 18 tantos; Jayson Valdez aportó 11 puntos y 10 asistencias, y Nargenis Ulloa tuvo 11.

Los Metros lanzaron para un 47 de campo, ante un 44 de los mocanos, que dominaron los rebotes 38-36, en tanto que los locales lideraron 29-22 las asistencias.

Jornada de este domingo

Los Cañeros del Este reciben a Reales de La Vega en el Eleoncio Mercedes a las 5:00 de la tarde, mientras que los Titanes del Sur visitan a Gigantes de San Francisco de Macorís en el Mario Ortega para medirse a las 5:30 p. m.