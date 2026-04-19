Orlando sorprende a Detroit en el arranque de la serie de playoffs

Cade Cunningham (2) intenta una gestión ofensiva en el partido de playoffs ante el Orlando Magic ( AFP )

Orlando Magic sorprendió el domingo al vencer a los líderes de la Conferencia Este, los Detroit Pistons, en el juego inicial de su serie de primera ronda de los playoffs de la NBA, mientras que Boston Celtics y Oklahoma City Thunder arrollaron a Philadelphia 76ers y Phoenix Suns, respectivamente.

La jornada se completaba con la apertura de la llave en el Oeste entre los San Antonio Spurs del francés Victor Wembanyama y los Portland Trail Blazers.

- Orlando da un golpe en la mesa -

Octavos del Este y llegados a los playoffs tras superar a Charlotte Hornets en el play-in, los Orlando Magic dieron el golpe al vencer a los sólidos líderes de esa conferencia, los Pistons, en el Little Caesars Arena de Detroit por 112 a 101.

Paolo Banchero anotó 23 puntos y el alemán Franz Wagner sumó 11 de sus 19 en el último cuarto, para que Orlando respondiera a una fenomenal actuación de 39 puntos de la estrella de los Pistons, Cade Cunningham.

Detroit llegó a ir perdiendo por hasta 13 en el primer cuarto y por 11 al inicio del tercero.

Un triple de Cunningham empató el marcador cuando quedaban 7:04 minutos en el tercer cuarto, pero el Magic volvió a despegarse.

"Me gustó nuestra compostura durante todo el partido, nuestra energía", dijo Wagner luego de que Orlando propinara a los Pistons su undécima derrota consecutiva en casa en postemporada, una racha que se remonta a 2008.