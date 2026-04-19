Orlando sorprende a Detroit en el arranque de la serie de playoffs
La jornada se completaba con la apertura de la llave en el Oeste entre los San Antonio Spurs del francés Victor Wembanyama y los Portland Trail Blazers.
Orlando Magic sorprendió el domingo al vencer a los líderes de la Conferencia Este, los Detroit Pistons, en el juego inicial de su serie de primera ronda de los playoffs de la NBA, mientras que Boston Celtics y Oklahoma City Thunder arrollaron a Philadelphia 76ers y Phoenix Suns, respectivamente.
La jornada se completaba con la apertura de la llave en el Oeste entre los San Antonio Spurs del francés Victor Wembanyama y los Portland Trail Blazers.
- Orlando da un golpe en la mesa -
Octavos del Este y llegados a los playoffs tras superar a Charlotte Hornets en el play-in, los Orlando Magic dieron el golpe al vencer a los sólidos líderes de esa conferencia, los Pistons, en el Little Caesars Arena de Detroit por 112 a 101.
Paolo Banchero anotó 23 puntos y el alemán Franz Wagner sumó 11 de sus 19 en el último cuarto, para que Orlando respondiera a una fenomenal actuación de 39 puntos de la estrella de los Pistons, Cade Cunningham.
- Detroit llegó a ir perdiendo por hasta 13 en el primer cuarto y por 11 al inicio del tercero.
Un triple de Cunningham empató el marcador cuando quedaban 7:04 minutos en el tercer cuarto, pero el Magic volvió a despegarse.
"Me gustó nuestra compostura durante todo el partido, nuestra energía", dijo Wagner luego de que Orlando propinara a los Pistons su undécima derrota consecutiva en casa en postemporada, una racha que se remonta a 2008.