Los Cavaliers dominan a los Raptors y colocan la serie 2-0 a su favor

Donovan Mitchell en gestión ofensiva en el segundo partidos de la serie entre los Cleveland Cavaliers y los Toronto Raptors ( AFP )

Donovan Mitchell anotó 30 puntos, James Harden agregó 28 y los Cleveland Cavaliers se impusieron 115-105 sobre los Toronto Raptors la noche del lunes para tomar ventaja de 2-0 en su serie de primera ronda de la Conferencia Este.

Detalles del desempeño de los jugadores clave

Evan Mobley sumó 25 puntos y ocho rebotes para los Cavaliers, quienes tuvieron al menos tres jugadores con 25 puntos o más en un partido de postemporada por segunda temporada consecutiva y cuarta vez en su historia.

Cleveland —que nunca estuvo en desventaja— ha ganado 12 partidos de playoffs seguidos contra Toronto, igualando el récord de la NBA de más victorias consecutivas contra un mismo rival en postemporada.

La racha comenzó en las finales de la Conferencia Este de 2016, cuando los Cavaliers ganaron los últimos tres juegos. Cleveland barrió a Toronto en cuatro partidos en la segunda ronda en 2017 y 2018.

Cronología y récords históricos de la serie

Los Cavaliers también tienen rachas de 12 victorias consecutivas contra Detroit y Atlanta, mientras que Los Angeles Lakers lograron una seguidilla similar contra Seattle entre 1980 y 1989.

Scottie Barnes lideró a Toronto con un máximo personal en playoffs de 26 puntos. RJ Barrett aportó 22 puntos y nueve rebotes.

La serie se traslada a Toronto para el Juego 3 el jueves por la noche.

Harden repartió cuatro asistencias para colocarse en el séptimo lugar de la lista histórica de playoffs con 1,139. También consiguió cinco robos, la cuarta ocasión en que logra al menos esa cantidad en un partido de postemporada.

Una bandeja en penetración de Barnes acercó a Toronto 99-90 a mitad del último cuarto. Mitchell respondió con siete puntos consecutivos para sentenciar el encuentro.

Los Cavaliers tenían ventaja de 73-57 a mitad del tercer cuarto antes de que los Raptors reaccionaran con una racha de 16-6.