El exselección nacional Vinicio Muñoz lo deja claro: "No quiero dedicatoria, por si acaso"

Vinicio Muñoz promueve su programa Un canasto para Cristo. ( FUENTE EXTERNA )

A la selección nacional de baloncesto le falta un tirador. Pero Vinicio Muñoz lo ve de otra manera.

"Tirador es cualquiera", dijo Muñoz. "No hay encestadores".

El líder anotador de todos los tiempos en el baloncesto distrital puso los ojos en un joven jugador. Vamos a ver si Koby Brea se pone las pilas. Antes nuestro tendón de Aquiles eran los armadores, ahora tenemos de más, pero nos falta un encestador".

Brea salió de la Universidad de Kentucky y pertenece a los Suns de Phoenix en el baloncesto de la NBA.

"Necesitamos gente con manos seguras. Ahí es que nos matan. Ellos encestan de tres y nosotros de dos", señaló Muñoz.

Cero reconocimiento

El número 11, uno de los anotadores más prolíficos del baloncesto dominicano e inmortal de este deporte, fue claro en rechazar cualquier dedicatoria que le ofrezcan.

En especial la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), que preside Edwin Castillo.

"Yo no acepto nada de dedicatoria", dijo Muñoz. No es que la Abadina le haya ofrecido algo, pero quiso dejarlo claro.

"La Abadina no me ha ofrecido nada. Pero aun así no quiero dedicatoria por si acaso", señaló al ser preguntado por Diario Libre.

Un video del jugador en la red social de Facebook se ha hecho viral sobre el tema. "No. No me interesa en lo absoluto. A esta edad (69 años) no acepto reconocimientos. Es una decisión muy mía", dijo sin precisar alguna explicación.

No ve basket distrital

Si volviera a nacer, Muñoz dijo que jugaría baloncesto. Con un asterisco. "De la época antigua, sí", precisó.

El exjugador que promueve "Un canasto para Cristo", dijo que no ve el baloncesto distrital.

"No veo basquetbol de ahora. No veo baloncesto criollo. Veo la Liga de Puerto Rico y la de España", señaló Muñoz.

"No es que fuimos mejores. Este es el baloncesto de ahora, pero a mí no me gusta".

Un detalle clave es que el "sistema de juego" que se juega en la República Dominicana "no me gusta".

Y coloca la diferencia: "Antes se jugaba más organizado. Ahora los tiros de tres es lo que predomina y no está mal, cada época es diferente".