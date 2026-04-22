Reales y Metros logran victorias en la continuación de la LNB

Momento de acción del partido entre los Reales de La Vega y los Titanes del Sur en el Palacio de los Deportes Fernando Teruel ( FUENTE EXTERNA )

Apoyados por una intensa defensa en último cuarto, los Reales de La Vega vencieron 88-75 a los Titanes del Sur la noche del martes, en partido efectuado el Polideportivo Fernando Teruel, en la continuación de la serie regular de la LNB.

Los Reales atacaron la zona pintada azul, aprovechando la ausencia del centro de Titanes, Jonathan Araujo, quien tuvo que abandonar el partido al recibir un golpe en el rostro.

Los veganos, que ponen su marca en 2-2, salieron por la puerta grande gracias a 22 puntos de Malachi Richardson, quien además aportó siete rebotes, además contaron con un doble-doble de Sekou Sylla, que registró 17 tantos y 12 capturas.

Víctor Martínez añadió 12 puntos y siete rebotes, mientras que Rey Abad tuvo seis puntos, nueve rebotes y cuatro bloqueos.

Por Titanes (1-2), Randy Bautista registró 15 puntos, siete rebotes e igual cantidad de asistencias, seguido por Shaun Williams con 15 unidades. Xavier Reyes y Araujo culminaron con 12 tantos cada uno.

Los Metros vencen a los Leones con facilidad

Los Metros de Santiago derrotaron 98 por 74 a los Leones de Santo Domingo en partido celebrado en el Club San Carlos.

Con el triunfo,el conjunto de Santiago mantuvo su invicto a 4-0, en la primera posición, mientras que el conjunto de Santo Domingo tiene marca de 1-2.

Los Metros, que ganaron los parciales 27-21, 29-15, 18-16 y 24-22, contaron con la ofensiva de Jordan Hall, con 17 puntos y 13 asistencias; Troy Cracknell añadió 19 tantos; Florent Thamba tuvo 16, Anthony Fairley terminó con 14 unidades y seis rebotes, y Jordan Gerónima aportó 11 con cinco rebotes.

Por los Leones, Gerardo Suero anotó 17 puntos con ocho rebotes y siete asistencias; Reggie Quezada logró 21 con ocho asistencias; Brayon Blake sumó 10 tantos con ocho balones recuperados.

Los Metros tiraron para un 56 por ciento (40 de 72), y dejó en 38 por ciento (23 de 60) a los Escarlatas, al tiempo que dominaron 38-30 los rebotes y 26-23 las asistencias.

Luismal Ferreiras es el Jugador de la Semana

Luismal Ferreiras fue seleccionado como el Jugador de la Semana 1 de LNB, luego de su sólida actuación entre el 14 y el 19 de este mes.

En las tres victorias de los Gigantes Basketball Club, Ferreiras promedió 20.6 unidades, atrapó 12.0 rebotes y bloqueó 1.6 por juego, lanzando para un 60 por ciento desde el campo y 75 por ciento desde la línea de lances libres.

Su mejor partido fue el pasado 15 de abril contra los Leones de Santo Domingo en el Club San Carlos, donde anotó 30 puntos, tiró de 18-15 desde el campo y capturó 12 rebotes, 7 de ellos ofensivos.

Los periodistas que cubren el circuito de primera división favorecieron a Ferreiras con 32 de los 78 votos emitidos, con los cuales superó los 27 que consiguió Charles Brown Jr., también de los Gigantes.

Brown Jr. también tuvo una sobresaliente actuación, con 27.0 puntos, 6.7 rebotes, 2.6 asistencias, 3.3 robos y 53 por ciento desde el campo.

Reggie Quezada (19), de los Leones, también recibió votos, tras promediar 29.0 tantos y 5.5 rebotes en dos compromisos con su equipo (1-1).

Jornada de este miércoles

Los Cañeros del Este visitarán a los Héroes de Moca al polideportivo Moca 85 a las 8:00 de la noche, mientras que los Marineros de Puerto Plata recibirán a las 8:30 a los Gigantes de San Francisco de Macorís, en el Fabio Rafael González.