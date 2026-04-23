Los Héroes ganan su primer juego en la LNB

John Clark toma un tiro en el partido de los Héroes ante los Cañeros del Este. ( FUENTE EXTERNA )

La nueva franquicia de los Héroes de Moca derrotó este miércoles 78-65 a los Cañeros del Este en el Polideportivo Moca 85, consiguiendo así el primer triunfo de su historia en la LNB.

El éxito para los mocanos (1-3) llegó en su cuarto intento y fue gracias a un trabajo colectivo en la defensa, al limitar a los Cañeros (1-3) a solo un 37 por ciento desde el campo.

Kevin Obanor encestó 17 puntos y logró nueve rebotes, John Clark Jr. anotó 16 puntos, capturó nueve tableros y tres robos, además de deleitar a los presentes con varios donqueos espectaculares.

Caleb Huffman consiguió 15 tantos, cuatro capturas y cuatro asistencias, en tanto que Jaison Valdez repartió nueve asistencias, haló 11 rebotes, se robó tres balones y agregó siete puntos.

Por los Cañeros, Rafail Lanaras se fue con 13 puntos, cuatro rebotes, cuatro asistencias y dos robos, Eusebio Suero añadió 12 puntos y Matt Herasme concluyó con 10.

"Nos preparamos mejor para este juego. Pudimos controlar a Lanaras y eso fue lo que nos dio resultado. Jaison tuvo un gran partido y todos los jugadores salieron muy motivados", declaró el dirigente de los Héroes, Jonathan Sarnelly.

Los parciales concluyeron 18-18, 19-18, 25-11 y 16-18 para los mocanos.

Luismal guía a los Gigantes al triunfo

Luismal Ferreiras logró un doble-doble para que los Gigantes de San Francisco de Macorís mantuvieran su invicto tras vencer 101-92 a los Marineros de Puerto Plata, en partido efectuado en el polideportivo Hugo Rafael González.

Ferreiras demostró una vez más el porqué es uno de los jugadores más difíciles de defender en la liga, al registrar 20 puntos y 12 rebotes, lo cual sirvió a que los francomacorisanos aumentaran su marca a 4-0, igualando con los Metros de Santiago en la primera posición.

Los puertoplateños vieron caer su invicto, luego de haber salido agraciados en sus dos primeros partidos.

Los Gigantes, que lanzaron para un 51 por ciento desde el campo y 42 (24-10) en triples, también contaron con otros cinco jugadores que añadieron cifras dobles en puntos.

Jeankarlo Iciano marcó 15 tantos con cuatro asistencias; Juan Junior Rosario compiló un doble-doble de 11 puntos y 17 tableros; Miguel Miranda añadió 12 puntos, mientras que Franklin Batista y Edgar Tejeda terminaron con 11 tantos cada uno.

Por los Marineros (2-1), que tiraron para un 40 por ciento desde el campo y 30 desde triples, Andrés Fulgencio anotó 17 puntos con cinco rebotes, escoltado por Luis Morel con 14 unidades.

Jornada de este jueves

Los Metros de Santiago recibirán a los Titanes del Sur en la Arena Oscar Gobaira, a las 8:00 de la noche, mientras que los Leones de Santo Domingo visitarán a los Reales de La Vega en el Palacio de los Deportes Fernando Teruel, a las 8:30 de la noche.