Hawks ganan por un punto a los Knicks y se ponen 2-1 arriba en los playoffs

CJ McCollum en gestión ofensiva ante la defensa de Josh Hart en el partido de playoffs entre Atlanta Hawks y New York Knicks ( AFP )

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Los Atlanta Hawks consiguieron este jueves una victoria de infarto 109-108 ante los Knicks de Nueva York, un resultado que los pone 2-1 arriba en la serie de la primera ronda de los playoffs de la NBA.

Tras ganar 107-106 en el Madison Square Garden el lunes, los Hawks se llevaron la victoria en casa por apenas un punto.

Atlanta demostró un excelente trabajo en equipo, especialmente en defensa, como quedó patente en la última posesión del partido.

A falta de 12 segundos, los Knicks no pudieron anotar en el último segundo, y Jalen Brunson, acorralado, falló su último pase a Josh Hart, cuyo tiro fue interceptado por Jonathan Kuminga.

A falta de 12 segundos, los Hawks de CJ McCollum (23 puntos) anotaron el tiro de media distancia que les dio la victoria y les permitió recuperar la ventaja de un punto.

Atlanta había liderado casi todo el partido, pero vio cómo los Knicks remontaban en los últimos minutos gracias a tres triples.

Actuaciones destacadas y próximos encuentros

OG Anunoby, con 29 puntos y 9 rebotes, encontro dos canastas milagrosas al borde de la bocina de posesión, antes de que Miles McBride empatara el partido a falta de 1:41.

Un bloqueo de Karl-Anthony Towns (21 puntos, 17 rebotes) a McCollum, seguido de una penetración con falta de Brunson (26 puntos, 4 asistencias), incluso pusieron a los neoyorquinos con una ventaja de tres puntos a falta de solo 1:03, pero no fue suficiente.

Jalen Johnson y el suplente Kuminga, quien llegó en febrero procedente de los Warriors, impulsaron a los Hawks, que aspiran a ganar una serie de playoffs por primera vez desde 2021.

El sábado jugarán el cuarto partido en casa para confirmar su ventaja.