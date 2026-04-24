Jean Montero hace historia al quedar en el Primer Equipo de la Euroliga

Jean Montero (d) maneja el balón ante la defensa de su compatriota Andrés Feliz, en un partido entre el Valencia y el Real Madrid, dentro de la Euroliga. ( AFP )

La narrativa del baloncesto dominicano ha escrito este viernes una de sus páginas más gloriosas en el Viejo Continente. Jean Montero, de 22 años, ha completado su metamorfosis para convertirse en una realidad indiscutible.

La Euroliga ha anunciado oficialmente que Montero forma parte del Primer Equipo de la Temporada 2025-2026, un hito sin precedentes para un jugador en su año de estreno en la máxima competición europea.

El reconocimiento, otorgado mediante una votación combinada de entrenadores, capitanes, medios de comunicación y aficionados, coloca al nativo de Villa Juana junto a figuras consagradas como Sasha Vezenkov y Nikola Milutinov.

Sin embargo, el mérito de Montero brilla con una luz propia: ha logrado lo que muy pocos en la historia del torneo han conseguido: dominar la liga desde el primer día.

Un debut de impacto inmediato

El ascenso de Montero no ha sido una casualidad, sino una exhibición de consistencia y talento puro. Tras ser nombrado el EuroLeague Rising Star (Estrella Emergente) de la presente campaña, el dominicano no se conformó con el premio al mejor joven y reclamó su lugar en la mesa principal de los adultos.

Su liderazgo fue el motor que impulsó al Valencia Basket a finalizar con el segundo mejor récord de la fase regular (25-13), solo por detrás del Olympiacos.

A pesar de su juventud y de enfrentarse a los sistemas defensivos más complejos del mundo fuera de la NBA, Montero mostró una madurez impropia de su edad.

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Las estadísticas respaldan su elección: se situó entre los líderes de la liga en eficiencia por minuto (con un prorrateo de 30.0 de valoración por cada 40 minutos jugados) y demostró una visión de juego privilegiada, reflejada en su impresionante relación de asistencias por pérdida de balón de 3.6.

Noches para el recuerdo

La temporada de Montero estuvo salpicada de momentos que ya forman parte de la videoteca de la Euroliga. Su punto de inflexión definitivo ocurrió en la jornada 27, durante una visita crucial al Hapoel israelí.

En una de las canchas más complicadas del circuito, el quisqueyano se echó el equipo al hombro para registrar la mejor actuación de su carrera: 29 puntos y 8 asistencias, alcanzando una valoración de 38 créditos que le valió el premio al Jugador de la Jornada (MVP).

Pero Montero no solo fue un anotador creativo y un pasador quirúrgico; su actividad defensiva fue fundamental para el esquema del Valencia. Con 11 partidos registrando múltiples robos de balón, el dominicano se consolidó como un jugador de dos vías, capaz de castigar en transición tras generar errores en el rival.

Un quinteto de leyenda

El "All-EuroLeague First Team" de este año queda conformado de la siguiente manera:

Jean Montero (Valencia Basket)

Sasha Vezenkov (Olympiacos Piraeus)

Nikola Milutinov (Olympiacos Piraeus)

Sylvain Francisco (Zalgiris Kaunas)

Elijah Bryant (Hapoel IBI Tel Aviv)

La inclusión de Jean en este selecto grupo no es solo un triunfo personal, sino un mensaje contundente para el baloncesto de la República Dominicana. En una temporada donde también ha brillado con la selección nacional, Montero ha demostrado que el talento criollo tiene la capacidad de adaptarse y reinar en el baloncesto más táctico del planeta.

Con el Valencia Basket clasificado para los playoffs como uno de los grandes favoritos, el techo para Montero parece no existir. Lo que comenzó como un "estreno" se ha transformado en un reinado temprano. El "Niño Maravilla" ya no es el futuro; es el presente más brillante de la Euroliga.