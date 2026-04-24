Metros y Reales salen airosos en la continuación de la LNB

Jordan Hall porta el balón en el partido de la LNB de los Metros de Santiago ante los Titanes del Sur en la Arena del Cibao OScar Gobaira. ( FUENTE EXTERNA )

Anthony Fairley, Jordan Hall y Oliver García se combinaron para 64 puntos y los Metros de Santiago propinaron una paliza 101-77 a los Titanes del Sur para extender a 5-0 su invicto, en un partido celebrado este jueves en la Gran Arena del Cibao correspondiente a la LNB.

De esa manera, los Metros completaron la barrida en sus enfrentamientos de serie regular contra los Titanes este año. El pasado 14 de abril en el Polideportivo de San Cristóbal, los de Santiago aplastaron 99-63 a los actuales bicampeones.

Fairley fabricó 22 puntos, tiró de 12-9 de campo, capturó siete rebotes y dio tres asistencias, mientras que Jordan Hall se fue con 21 tantos, cinco tableros, cinco asistencias y dos robos. Oliver García añadió 21 unidades y lanzó de 7-4 de tres, en tanto que Adris De León nueve con cuatro asistencias y tres rebotes.

Por los Titanes (1-4), Xavier Reyes aportó 14 puntos, Jonathan Agustin 12, Brandon Spearman 10 y Shaun Williams nueve.

Para un 60 por ciento de campo tiraron los Metros, incluyendo de 27-11 (41%) en disparos de tres puntos. Además, repartieron 22 asistencias.

Los parciales concluyeron 19-18, 27-24, 28-14 y 27-21 para los dirigidos por Melvyn López.

Keith Williams decide para Reales en triunfo sobre Leones

El refuerzo Keith Williams encestó un triple que provocó un tiempo extra y con un donqueo definió la victoria de los Reales de La Vega en el triunfo 95-94 sobre los Leones de Santo Domingo en partido efectuado en el polideportivo Fernando Teruel.

Los veganos, quienes se vieron debajo de 15 en el tercer parcial, pudieron ajustar defensivamente para limitar a los canasteros de los Leones Gerardo Suero y Reggie Quezada en el cuarto periodo y en el tiempo.

Por los Reales (3-2), Williams finalizó con 16 puntos, ocho rebotes y cuatro robos, mientras que Malachi Richardson lideró la ofensiva con 19 tantos. Sekou Sylla aportó 12 unidades y Randy Santos, viniendo desde el banco, anotó 11, capturó cuatro balones y se robó la misma cantidad.

Por Leones (1-3), Quezada finalizó con 38 puntos, seis rebotes y cinco asistencias pero perdió 10 balones; Suero encestó 27 unidades, tomó ocho rebotes y se robó cuatro balones.

Los parciales terminaron 23-27, 17-24, 23-22, 26-16 y 6-5.

Jornada de este viernes

Los Gigantes Basketball Club visitarán a los Cañeros del Este en el Polideportivo Eleoncio Mercedes, a las 8:00 de la noche, mientras que los Soles del Este recibirán a los Marineros de Puerto Plata en el multiuso Rolando Ramírez, a las 8:30 de la noche.