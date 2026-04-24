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Alexander-Walker, de los Hawks, elegido Jugador de Mayor Progreso de la NBA

El jugador de 27 años, es primo del Jugador Más Valioso de 2025, Shai Gilgeous-Alexander

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    Alexander-Walker, de los Hawks, elegido Jugador de Mayor Progreso de la NBA
    Nickeil Alexander-Walker (X / @BLEACHERREPORT)

    El escolta canadiense Nickeil Alexander-Walker, de los Atlanta Hawks, fue elegido como el Jugador de Mayor Progreso (MIP) de la NBA en esta temporada, según anunció la liga de baloncesto el viernes.

    Alexander-Walker, de 27 años, es primo del Jugador Más Valioso (MVP) de 2025, Shai Gilgeous-Alexander, y ha tenido una temporada excepcional desde que se unió a los Atlanta Hawks, actualmente sextos en la Conferencia Este y con ventaja 2-1 en la primera ronda de los playoffs contra los Knicks de Nueva York.

    La producción del escolta aumentó de un promedio de 9,4 puntos por partido el año pasado, cuando salía desde el banquillo con los Minnesota Timberwolves, a 20,8 puntos como titular y líder ofensivo de la franquicia de Atlanta.

    El canadiense sucede en este premio al australiano Dyson Daniels, su compañero en Atlanta.

    Alexander-Walker fue elegido por un panel de 100 personalidades de los medios de comunicación que cubren la NBA.

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