Gigantes y Soles logran victorias en la LNB

Jonathan Bello en gestión ofensiva en partido de la Liga Nacional de Baloncesto de República Dominicana ( FUENTE EXTERNA )

Los Soles del Este vencieron 89 por 76 a los Marineros de Puerto Plata en partido de la ronda regular de la LNB celebrado este viernes en el Polideportivo Rolando Ramírez de esta ciudad.

Con la victoria, los Soles consiguieron su primera victoria del torneo y colocaron su récord en 1-2, mientras que los Marineros se pusieron con 2-2. Los parciales concluyeron 27-19, 17-21, 21-14, 24-20 a favor de los Soles.

Después de que los Marineros igualaron 48-48 en los primeros tres minutos del tercer cuarto, los Soles mostraron carácter para firmar una corrida 17-6 para sacar ventaja de 13 puntos al concluir el parcial, la cual mantuvieron el resto del camino.

Por los Soles, Jonathan Bello anotó 22 puntos con ocho rebotes; Jean Carlos Quezada tuvo 18 tantos con siete rebotes; Devaughn Washington agregó 14 con ocho rebotes, y Daruin Rosario contribuyó con 14 unidades.

Por los Marineros, Luis Feliz fue el mejor anotador con 20 puntos y agregó seis rebotes, seguido por Emmanuel Omogbo, con 19 tantos y 12 balones recuperados, y Richard Polanco terminó con 11 unidades.

Los Soles tiraron para 49 por ciento de campo (35 de 71), contra un 41 de los Marineros (29 de 71), que dominaron los rebotes 43-39.

Gigantes se las ingenia para mantenerse invictos

Los Gigantes de San Francisco de Macorís mantuvieron su invicto al lograr su quinto triunfo de la temporada, tras vencer 91-86 a los Cañeros del Este en partido efectuado la noche del viernes en el polideportivo Eleoncio Mercedes, en la continuación de La Súper Liga LNB, en opción a la Copa Banreservas.

La exigida victoria de los francomacorisanos, que tuvieron problemas para fluir en la primera mitad, necesitó de un tiempo extra para poder definirse.

Por los Gigantes (5-0), los mejores anotadores fueron los refuerzos Charles Brown Jr., quien registró 27 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias, y Francis King Fitzgerald con 25 tantos y 7 tableros. Luismal Ferreiras añadió un doble-doble de 12 unidades y 10 rebotes.

Por Cañeros (1-4), Rafail Lanaras tuvo 22 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias, seguido por Lazar Lugic con 18 tantos y 9 capturas de balón. Eusebio Suero finalizó con 11 puntos y 5 rebotes.

Una flotadora de Brayan Martínez adelantó a los Cañeros por 6 (19-13), restando 3:35 por jugar del primero, y ampliaron la ventaja a 9 (24-15) tras canasta de Eusebio Suero, restando 5 segundos para finalizar el parcial.

Los Gigantes mostraron una actitud diferente en el inicio del segundo periodo lo cual les ayudó a acercarse en el encuentro y con una canasta de Brown Jr. se aproximaron por 2 (27-25), cuando el reloj marcaba 6:11, pero una reacción ofensiva de los romanenses combinado con una intensa defensa los distanció nueva vez y con un triple de Luixander Blanco se ponían de 11 (38-27), quedando 2:34 para el descanso, el cual llegó con marcador 43-34.

Tras transcurridos los primeros 20 minutos de juego, por los Cañeros, Rafail Lanaras encabezó la ofensiva con 10 puntos, 2 rebotes e igual cantidad de asistencias, seguido por Brayan Martínez, quien añadió 9 tantos y capturó 5 rebotes. Por los Gigantes, Charles Brown Jr. iba como máximo anotador con 12 tantos, respaldado por Luismal Ferreiras con 7 unidades y 4 rebotes.

En un abrir y cerrar de ojos, los francomacorisanos ejecutaron una corrida 11-2 en los dos primeros minutos de juego del tercero para igualar las acciones a 45. Tras seis batallados minutos de alternabilidad en el marcador, los Gigantes aprovecharon varias faltas recibidas para cobrarlas efectivamente y tomar control por 5 (67-62) tras canasto de Fitzgerald luego de recibir un contacto, restando 1:03 para finalizar el parcial.

Los Gigantes mantuvieron el control del partido y se mantuvieron gran parte de los primeros minutos de cuarto periodo con ventaja de 8, pero los errores ofensivos cometidos los cibaeños fueron capitalizados por los Cañeros para descontar y con un donqueo de Polanco las acciones se igualaron a 84, cuando restaban 39 segundos, canasta que a la postre fue determinante para mandar el partido a tiempo extra.

Tras un robo de balón por parte de Fitzgeral, Ferreiras completó una bandeja que ponía al frente de 5 a los Gigantes (86-91), cuando restaban 1:29 del tiempo suplementario, ventaja que se mantuvo hasta el final.

Juegos de este sábado

Los Leones de Santo Domingo reciben a los Héroes de Moca, desde las 7:00 de la noche, en el Club San Carlos, y los Metros de Santiago visitan a los Reales de La Vega, a las 7:30 de la noche, en el Palacio de los Deportes Fernando Teruel.